CSIR UGC NET 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन शुरू, इस दिन होगी परीक्षा

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सीएसआईआर नेट 2025 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. यह परीक्षा 18 दिसंबर को होगी. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 24 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

सीएसआईआर-यूजीसी नेट 2025 परीक्षा का आयोजन 18 दिसम्बर 2025 को होगा, जिसके लिए आवेदन 25 सितम्बर से 24 अक्टूबर 2025 तक csirnet.nta.nic.in पर किए जा सकते हैं. Photo: Represenatational Image)
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (सीएसआईआर नेट) 2025 के लिए पंजीकरण खोल दिया है. परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल csirnet.nta.nic.in पर 24 अक्टूबर, 2025 (रात 11:50 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सीएसआईआर नेट 2025 परीक्षा 18 दिसंबर, 2025 को कंप्यूटर आधारित मोड में दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी.

यहां चेक करें महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन की अंतिम तिथि: 25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 तक
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 25 अक्टूबर, 2025
सुधार विंडो: 27 से 29 अक्टूबर, 2025
परीक्षा तिथि: 18 दिसंबर, 2025
प्रवेश पत्र और परीक्षा शहर: आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा.

यहां चेक करें योग्यता 
सामान्य/अनारक्षित/सामान्य-ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के पास मास्टर डिग्री या समकक्ष में कम से कम 55% अंक होने चाहिए.
ओबीसी (एनसीएल), एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूबीडी, या तृतीय लिंग के उम्मीदवारों को अपनी योग्यता डिग्री में 50% अंक की आवश्यकता होती है.
जो अभ्यर्थी मास्टर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या अंतिम परीक्षा में देरी का सामना कर रहे हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं

कितना लगेगा आवेदन शुल्क
सामान्य: 1150 रुपये
सामान्य-ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (एनसीएल): 600 रुपये
एससी/एसटी/दिव्यांग/दिव्यांग: 325 रुपये

ऐसे करें आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं.
  • CSIR NET 2025 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.
  • पंजीकरण पूरा करें और लॉग इन करें.
  • आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें.
  • फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.
  • आधिकारिक सूचना देखने और डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक.
