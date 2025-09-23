यहां दिवाली-दशहरा पर स्कूलों में है बंपर छुट्टियां... अगले महीने 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल!

छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें स्कूली छात्रों के लिए सालभर की बड़ी छुट्टियों को मेंशन किया गया है. इस साल दशहरा, दीपावली, गर्मी और सर्दी की छुट्टियों को मिलाकर कुल 64 दिन स्कूल बंद रहेंगे. रविवार मिलाकर इस बार दशहरे और दीपावली के मौके पर एक-एक हफ्ते की छुट्टी है.

दशहरे पर 6 दिन की छुट्टी

छत्तीसगढ़ में दशहरे के दौरान 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक 6 दिन का अवकाश रहेगा. इस साल दशहरा और गांधी जयंती एक ही दिन यानी 2 अक्टूबर को है. वहीं 5 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी है.

दीपावली पर पूरे हफ्ते का ऑफ

स्कूलों में दीपावली की छुट्टियां भी कुल 6 दिन यानी 20 से 25 अक्टूबर 2025 तक रहेंगी. 26 अक्टूबर 2025 को रविवार है. मतलब बच्चों को पूरे एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी.

विंटर वेकेशन कब तक होगी?

इस साल के आखिर में (22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक) उन्हें विंटर वेकेशन दिया जाएगा. हालांकि ये केवल अनुमानित (टेंटेटिव) तारीखें हैं. मौसम के हिसाब से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है.

46 दिनों की समर वेकेशन

छत्तीसगढ़ के स्कूली छ्रात्रों को सबसे ज्यादा छुट्टियां समर वेकेशन में मिल रही हैं. गर्मियों के दौरान स्कूल 1 मई से 15 जून 2026 तक 46 दिनों के लिए बंद रहेंगे. ये छुट्टियां भी मौसम के मुताबिक कम या ज्यादा की जा सकती हैं.

---- समाप्त ----