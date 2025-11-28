केंद्र सरकार ने 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की, जानें कितनी मिलेंगी छुट्टियां 

केंद्र सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टियों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में सरकारी दफ्तरों के लिए अनिवार्य छुट्टियां और वैकल्पिक (optional) छुट्टियां दोनों शामिल हैं.2026 में कुल 14 अनिवार्य छुट्टियां और 12 वैकल्पिक छुट्टियां तय की गई हैं.दिल्ली और नई दिल्ली से बाहर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम थोड़ा अलग है. उन्हें 14 अनिवार्य राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा, 12 वैकल्पिक छुट्टियों में से 3 दिन अपने हिसाब से चुनने होंगे.सरकार के परिपत्र के अनुसार, कर्मचारी अनिवार्य छुट्टियों के अलावा जारी की गई प्रतिबंधित (Restricted) छुट्टियों की सूची में से भी 2 दिन अपनी पसंद के चुन सकते हैं.

2026 में भारत भर में केंद्र सरकार की छुट्टियों की लिस्ट

1. गणतंत्र दिवस

2. स्वतंत्रता दिवस

3. महात्मा गांधी का जन्मदिन

4. बुद्ध पूर्णिमा

5. क्रिसमस दिवस

6. दशहरा (विजय दशमी)

7. दिवाली (दीपावली)

8. गुड फ्राइडे

9. गुरु नानक का जन्मदिन

10. ईदुल फित्र

11. ईदुल जुहा

12. महावीर जयंती

13. मुहर्रम

14. पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन (ईद-ए-मिलाद)

2026 में वैकल्पिक छुट्टियां

नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित कार्यालयों के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तीन छुट्टियों का चयन किया जाता है. दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के लिए, राज्यों की राजधानियों में स्थित केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति द्वारा, यदि आवश्यक हो, तो राज्य के अन्य स्थानों पर स्थित समन्वय समितियों के परामर्श से, नीचे दी गई सूची में से तीन छुट्टियों का चयन किया जाना है.

वैकल्पिक छुट्टियों की सूची

1. दशहरा के लिए एक अतिरिक्त दिन

2. होली

3. जन्माष्टमी (वैष्णवी)

4. रामनवमी

5. महाशिवरात्रि

6. गणेश चतुर्थी / विनायक चतुर्थी

7. मकर संक्रांति

8. रथ यात्रा

9. ओणम

10. पोंगल

11. श्री पंचमी/बसंत पंचमी

12. विशु / वैशाखी / वैशाखदी / भाग बिहु / मशादी उगादि / चैत्र शुक्लादि/चेटी चंद/गुड़ी पड़वा/प्रथम नवरात्र/नौ राज़/छठ पूजा/करवा चौथ

2026 में राजपत्रित छुट्टियों की सूची गणतंत्र दिवस- 26 जनवरी होली- 4 मार्च

ईद-उल-फितर- 21 मार्च रामनवमी-26 मार्च महावीर जयंती- 31 मार्च गुड फ्राइडे- 3 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा- 1 मई ईद-उल-जुहा (बकरीद)- 27 मई मुहर्रम- 26 जून स्वतंत्रता दिवस- 15 अगस्त मिलाद-उन-नबी ईद-ए-मिलाद-26 अगस्त जन्माष्टमी- 4 सितंबर महात्मा गांधी का जन्मदिन- 2 अक्टूबर दशहरा (विजयादशमी)- 20 अक्टूबर दिवाली (दीपावली)- 8 नवंबर गुरु नानक जयंती- 24 नवंबर क्रिसमस दिवस- 25 दिसंबर

2026 में प्रतिबंधित छुट्टियों की लिस्ट

नव वर्ष दिवस- 1 जनवरी हज़रत अली का जन्मदिन- 3 जनवरी मकर संक्रांति- 14 जनवरी माघ बिहू/पोंगल- 14 जनवरी श्री पंचमी/बसंत पंचमी- 23 जनवरी गुरु रवि दास का जन्मदिन- 1 फरवरी दयानंद सरस्वती का जन्मदिन-12 फरवरी महाशिवरात्रि- 15 फरवरी शिवजी जयंती- 19 फरवरी होलिका दहन- 3 मार्च डोलयात्रा- 3 मार्च चैत्र शुक्लदि/गुड़ीपड़ाव/उगादि/चेटी चंद- 19 मार्च जमात-उई-विदा- 20 मार्च ईस्टर रविवार- 5 अप्रैल वैसाखी / विसु / मेशादी (तमिल नव वर्ष दिवस)- 14 अप्रैल वैशाखड़ी (बंगाल)/बाहाग बिहू (असम)- 15 अप्रैल गुरु रवींद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन- 9 मई रथ यात्रा- 16 जुलाई पारसी नववर्ष दिवस/ नौराज- 15 अगस्त ओणम या थिरु ओणम दिवस- 26 अगस्त रक्षा बंधन- 28 अगस्त गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी- 14 सितंबर दशहरा (सप्तमी)- 18 अक्टूबर दशहरा (महाष्टमी)- 19 अक्टूबर दशहरा (महानवमी)- 20 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती- 26 अक्टूबर करक चतुर्थी (करवा चौथ)- 29 अक्टूबर नरक चतुर्दशी- 8 नवंबर गोवर्धन पूजा- 9 नवंबर भाई दूज- 11 नवंबर प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)- 15 नवंबर गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस- 24 नवंबर हजरत अली का जन्मदिन- 23 दिसम्बर क्रिसमस की पूर्व संध्या- 24 दिसंबर

दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के लिए, संबंधित राज्यों की राजधानियों में केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों को छुट्टियों की तारीखों में बदलाव करने का अधिकार है. जरूरत पड़ने पर, संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मोहर्रम और ईद-ए-मिलाद के संबंध में लिए गए फैसले के अनुसार ऐसे बदलाव किए जाएंगे.

जब दिवाली रविवार को पड़ती है तो क्या होता है?

2026 में दिवाली (दीपावली) रविवार, 8 नवंबर को पड़ रही है. हालांकि, कुछ राज्यों में लोग इसे एक दिन पहले नरक चतुर्दशी पर मनाते हैं. यदि कोई राज्य अपने सरकारी कार्यालयों के लिए नरक चतुर्दशी को आधिकारिक दिवाली अवकाश घोषित करता है, तो उस राज्य में केंद्र सरकार के कार्यालय भी मुख्य दिवाली तिथि के बजाय उसी दिन अवकाश मना सकते हैं.

