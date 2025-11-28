केंद्र सरकार ने 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की, जानें कितनी मिलेंगी छुट्टियां 

केंद्र सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टियों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में सरकारी दफ्तरों के लिए अनिवार्य छुट्टियां और वैकल्पिक (optional) छुट्टियां दोनों शामिल हैं.2026 में कुल 14 अनिवार्य छुट्टियां और 12 वैकल्पिक छुट्टियां तय की गई हैं.दिल्ली और नई दिल्ली से बाहर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम थोड़ा अलग है. उन्हें 14 अनिवार्य राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा, 12 वैकल्पिक छुट्टियों में से 3 दिन अपने हिसाब से चुनने होंगे.सरकार के परिपत्र के अनुसार, कर्मचारी अनिवार्य छुट्टियों के अलावा जारी की गई प्रतिबंधित (Restricted) छुट्टियों की सूची में से भी 2 दिन अपनी पसंद के चुन सकते हैं.
2026 में भारत भर में केंद्र सरकार की छुट्टियों की लिस्ट
2026 में वैकल्पिक छुट्टियां
नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित कार्यालयों के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तीन छुट्टियों का चयन किया जाता है. दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के लिए, राज्यों की राजधानियों में स्थित केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति द्वारा, यदि आवश्यक हो, तो राज्य के अन्य स्थानों पर स्थित समन्वय समितियों के परामर्श से, नीचे दी गई सूची में से तीन छुट्टियों का चयन किया जाना है.
वैकल्पिक छुट्टियों की सूची
1. दशहरा के लिए एक अतिरिक्त दिन
2. होली
3. जन्माष्टमी (वैष्णवी)
4. रामनवमी
5. महाशिवरात्रि
6. गणेश चतुर्थी / विनायक चतुर्थी
7. मकर संक्रांति
8. रथ यात्रा
9. ओणम
10. पोंगल
11. श्री पंचमी/बसंत पंचमी
12. विशु / वैशाखी / वैशाखदी / भाग बिहु / मशादी उगादि / चैत्र शुक्लादि/चेटी चंद/गुड़ी पड़वा/प्रथम नवरात्र/नौ राज़/छठ पूजा/करवा चौथ
2026 में राजपत्रित छुट्टियों की सूची गणतंत्र दिवस- 26 जनवरी होली- 4 मार्च
2026 में प्रतिबंधित छुट्टियों की लिस्ट
दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के लिए, संबंधित राज्यों की राजधानियों में केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों को छुट्टियों की तारीखों में बदलाव करने का अधिकार है. जरूरत पड़ने पर, संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मोहर्रम और ईद-ए-मिलाद के संबंध में लिए गए फैसले के अनुसार ऐसे बदलाव किए जाएंगे.
जब दिवाली रविवार को पड़ती है तो क्या होता है?
2026 में दिवाली (दीपावली) रविवार, 8 नवंबर को पड़ रही है. हालांकि, कुछ राज्यों में लोग इसे एक दिन पहले नरक चतुर्दशी पर मनाते हैं. यदि कोई राज्य अपने सरकारी कार्यालयों के लिए नरक चतुर्दशी को आधिकारिक दिवाली अवकाश घोषित करता है, तो उस राज्य में केंद्र सरकार के कार्यालय भी मुख्य दिवाली तिथि के बजाय उसी दिन अवकाश मना सकते हैं.