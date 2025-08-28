scorecardresearch
 

5 शहरों में सितंबर में CBSE की पेरेंटिंग वर्कशॉप्स, अभिभावकों के लिए सीखने का मौका

बदलते दौर में अभिभावकों की भूमिका सिर्फ बच्चों की देखरेख तक सीमित नहीं रही. अब उन्हें बच्चों की शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा माना जा रहा है. इसी सोच के साथ सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पेरेंटिंग को खास महत्व देने का फैसला किया है.

सीबीएसई की पेरेंटिंग वर्कशॉप्स सितंबर में पांच शहरों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएंगी. (Photo: ITG)
CBSE Parenting Workshop 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025 26 के लिए एक पेरेंटिंग कैलेंडर लॉन्च किया था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025 26 के लिए एक पेरेंटिंग कैलेंडर लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा में सक्रिय भागीदार के रूप में अभिभावकों की भूमिका को मज़बूत करना और छात्रों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है.

18 सितंबर तक चलेंगी वर्कशॉप

इसे ठीक से लागू करने में मदद के लिए, सीबीएसई ने अब घोषणा की है कि बोर्ड सितंबर में ऑफ़लाइन पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स आयोजित कराई जाएंगी. 4 सितंबर से 18 सितंबर, 2025 तक चलने वाली ये ऑफ़लाइन पेरेंटिंग वर्कशॉप हैदराबाद, अहमदाबाद, सिलीगुड़ी, लुधियाना और इंदौर के चुनिंदा सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में आयोजित की जाएंगी. सीबीएसई ने कहा, "ये वर्कशॉप पेरेंटिंग कैलेंडर 2025 26 का विस्तार होंगी, जिससे स्कूल और घर, दोनों जगह सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलेगा."

सीबीएसई ने सीबीएसई स्कूलों के सभी प्रधानाचार्यों, काउंसलर/ शिक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन कराने और सक्रिय रूप से भाग लेने की सलाह दी है. इन कार्यशावर्कशॉपलाओं का उद्देश्य छात्रों के मनो सामाजिक कल्याण को बढ़ाना है.

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा रजिस्ट्रेशन

बोर्ड ने यह भी सूचित किया कि सीटें सीमित हैं और पंजीकरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा. चयनित प्रतिभागियों को सीधे ईमेल भेजे जाएंगे. चयनित प्रतिभागियों को सुबह 9:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर रिपोर्ट करना होगा.

इस पहल का मकसद है कि पेरेंट्स को ऐसी रणनीतियों के बारे में बताया जाए, जिससे वे बच्चे के पढ़ाई, उसकी मानसिक स्थिति, सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतों को समझ पाएं. अभिभावकों को बताया कि कैसे पॉजिटिव तरीके से बच्चों का पालन पोषण करना है. इसके तहत होने वाली वर्कशॉप्स स्कूलों और परिवारों को एक साथ लाकर सीखने और सहयोग का मंच प्रदान करेंगी.

किस स्कूल में कब लगेगी वर्कशॉप

सीबीएसई द्वारा आयोजित ऑफलाइन पेरेंटिंग वर्कशॉप्स देश के विभिन्न शहरों में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी. पहली वर्कशॉप 4 सितंबर 2025 को दिल्ली पब्लिक स्कूल, नादेरगुल, हैदराबाद में होगी. इसके बाद, 9 सितंबर 2025 को दो स्थानों पर एक साथ वर्कशॉप आयोजित की जाएगी.

एक दिल्ली पब्लिक स्कूल, बोपाल स्क्वायर, अहमदाबाद में और दूसरी बिरला दिव्य ज्योति स्कूल, उत्तोरायन टाउनशिप, सिलीगुड़ी में. अगली वर्कशॉप 15 सितंबर 2025 को बीसीएम स्कूल, बसंत एवेन्यू, लुधियाना में आयोजित की जाएगी. आखिरी वर्कशॉप 18 सितंबर 2025 को डेली कॉलेज, रेसिडेंसी एरिया, इंदौर में होगी.

