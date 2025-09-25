CBSE 2026 Datesheet: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित डेटशीट जारी, देखिए किस दिन हो सकती है कौन-सी परीक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार को 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि घोषित कर दी. कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10 और 12 के बोर्ड छात्रों के लिए ये बोर्ड परीक्षाएं अगले साल 17 फरवरी से शुरू होंगी. भारत और 26 अन्य देशों के लगभग 45 लाख छात्रों के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने की उम्मीद है. सीबीएसई ने कहा कि परिणाम 15 जुलाई, 2026 तक घोषित किए जाएंगे. आइए जानते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कौन-सी परीक्षा किस तारीख पर आयोजित की जाएगी.

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि यह संभावित कार्यक्रम छात्रों को पढ़ाई की प्रभावी योजना बनाने, स्कूलों को शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में समन्वय स्थापित करने और शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रबंधित करने में मदद करेगा.

साल में दो बार होगी परीक्षा

इस वर्ष जून में, सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी. नई योजना के तहत, पहली अनिवार्य परीक्षा फरवरी के बीच में और दूसरी वैकल्पिक परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी जो चार विषयों में से तीन विषयों - विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में अपने परिणामों में सुधार करना चाहते हैं.

बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सभी पास और पात्र छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में शामिल नहीं हुआ है, तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे छात्रों को "आवश्यक पुनरावृत्ति" श्रेणी में रखा जाएगा और वे अगले साल फरवरी के महीने में मुख्य परीक्षाओं में ही परीक्षा दे सकते हैं.

जिन छात्रों का पहली परीक्षा में रिजल्ट कम्पार्टमेंट है तो ऐसे छात्रों को कम्पार्टमेंट श्रेणी के तहत दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं दी जाएगी. खेल के छात्रों को उन विषयों में दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी परीक्षाएं उनके खेल आयोजन के साथ मेल खाती हैं. विंटर बाउंड स्कूलों के छात्र प्रस्तावित विषयों में पहली परीक्षा या दूसरी परीक्षा में बैठने का विकल्प चुन सकते हैं.

कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 का संभावित कार्यक्रम

मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

041 - गणित (स्टैण्डर्ड)

241 - गणित (बेसिक)

बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर)

401 - रिटेल

403 - सुरक्षा

404 - ऑटोमोटिव

405 - वित्तीय बाज़ार का परिचय

406 - पर्यटन का परिचय

408 - कृषि

409 - खाद्य उत्पादन

410 - फ्रंट ऑफिस संचालन

411 - बैंकिंग और बीमा

413 - स्वास्थ्य सेवा

414 - परिधान

415 - मल्टीमीडिया

419 - डेटा साइंस

420 - इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर

421 - विज्ञानों के लिए आधारभूत कौशल

422 - डिज़ाइन थिंकिंग एवं नवाचार

शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर)

407 - सौंदर्य और वेलनेस

412 - मार्केटिंग और बिक्री

416 - बहु कौशल फाउंडेशन कोर्स

418 - शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक

शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

101 - अंग्रेज़ी (कम्युनिकेटिव)

184 - अंग्रेज़ी (भाषा और साहित्य)

सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

018 - फ़्रेंच

मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

003 - उर्दू कोर्स-ए

004 - पंजाबी

005 - बांग्ला

006 - तमिल

009 - मराठी

010 - गुजराती

011 - मणिपुरी

089 - तेलुगु (तेलंगाना)

बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

086 - विज्ञान

गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

064 - गृह विज्ञान

शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर)

165 - कंप्यूटर एप्लीकेशन्स

402 - सूचना प्रौद्योगिकी

417 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

119 - संस्कृत (कम्युनिकेटिव)

122 - संस्कृत

131 - राई

132 - गुरूंग

133 - तामांग

134 - शेरपा

303 - उर्दू कोर्स-बी

सोमवार, 2 मार्च 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

002 - हिंदी कोर्स-ए

085 - हिंदी कोर्स-बी

मंगलवार, 3 मार्च 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

017 - तिब्बती

020 - जर्मन

076 - राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

088 - भोटी

092 - बोडो

093 - तांगखुल

094 - जापानी

095 - भूटिया

096 - स्पेनिश

097 - कश्मीरी

098 - मिज़ो

099 - मेलायू

154 - व्यवसाय के तत्व

254 - लेखा एवं बहीखाता के तत्व

गुरुवार, 5 मार्च 2026 (10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर)

049 - पेंटिंग

शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

008 - सिंधी

012 - मलयालम

013 - उड़िया

014 - असमिया

015 - कन्नड़

091 - ककबरोक

शनिवार, 7 मार्च 2026 (10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर)

087 - सामाजिक विज्ञान

सोमवार, 9 मार्च 2026 (भाषा, संगीत की परीक्षा)

(10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर): 007 - तेलुगु

(10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर): 016 - अरबी

(10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर): 021 - रूसी

(10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर): 023 - फ़ारसी

(10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर): 024 - नेपाली

(10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर): 025 - लिम्बू

(10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर): 026 - लेप्चा

(10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर): 031 - कर्नाटक संगीत (गायन)

(10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर): 032 - कर्नाटक संगीत (वाद्य)

(10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर): 033 - कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)

(10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर): 034 - हिंदुस्तानी संगीत (गायन)

(10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर): 035 - हिंदुस्तानी संगीत (वाद्य)

(10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर): 036 - हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)

(10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर): 136 - थाई

कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 का संभावित कार्यक्रम

मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

045 - बायोटेक्नोलॉजी

066 - उद्यमिता (Entrepreneurship)

825 - शॉर्टहैंड (अंग्रेज़ी)

826 - शॉर्टहैंड (हिंदी)

बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

048 - शारीरिक शिक्षा

गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 046 - इंजीनियरिंग ग्राफ़िक्स

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 057 - भरतनाट्यम (नृत्य)

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 058 - कुचिपुड़ी (नृत्य)

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 059 - ओडिसी (नृत्य)

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 060 - मणिपुरी (नृत्य)

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 061 - कथकली (नृत्य)

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 816 - बागवानी (Horticulture)

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 823 - लागत लेखांकन (Cost Accounting)

शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

042 - भौतिकी

शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

054 - व्यवसाय अध्ययन

833 - व्यवसाय प्रशासन

सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

037 - मनोविज्ञान

मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

837 - फ़ैशन अध्ययन

बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

804 - ऑटोमोटिव

817 - टाइपोग्राफी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग

गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

029 - भूगोल

शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

049 - पेंटिंग

050 - ग्राफिक्स

051 - मूर्तिकला (Sculpture)

052 - अनुप्रयुक्त कला (वाणिज्यिक कला)

शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

043 - रसायन विज्ञान

सोमवार, 2 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

003 - उर्दू (ऐच्छिक)

022 - संस्कृत (ऐच्छिक)

031 - कर्नाटक संगीत (गायन)

032 - कर्नाटक संगीत (वाद्य)

033 - कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य - मृदंगम)

056 - कथक (नृत्य)

303 - उर्दू (कोर)

810 - फ्रंट ऑफिस संचालन

811 - बीमा

818 - भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी

819 - विद्युत प्रौद्योगिकी

मंगलवार, 3 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

074 - विधि अध्ययन (Legal Studies)

गुरुवार, 5 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

835 - जनसंचार अध्ययन (Mass Media Studies)

848 - डिज़ाइन थिंकिंग एवं नवाचार

शुक्रवार, 6 मार्च 2026

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 035 - हिंदुस्तानी संगीत (वाद्य)

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 036 - हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 813 - स्वास्थ्य देखभाल

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 830 - डिज़ाइन

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 847 - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर

शनिवार, 7 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 12:30 दोपहर)

841 - योग

सोमवार, 9 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

041 - गणित

241 - अनुप्रयुक्त गणित

मंगलवार, 10 मार्च 2026

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 809 - खाद्य उत्पादन

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 824 - कार्यालय प्रक्रियाएँ एवं अभ्यास

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 836 - पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 842 - प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा

बुधवार, 11 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 12:30 दोपहर)

034 - हिंदुस्तानी संगीत (गायन)

गुरुवार, 12 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

001 - अंग्रेज़ी (ऐच्छिक)

301 - अंग्रेज़ी (कोर)

शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

806 - पर्यटन

827 - वातानुकूलन एवं प्रशीतन

शनिवार, 14 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

064 - गृह विज्ञान

सोमवार, 16 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

002 - हिंदी (ऐच्छिक)

302 - हिंदी (कोर)

मंगलवार, 17 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर) (सभी भाषाएं)

104 पंजाबी, 105 बांग्ला, 106 तमिल, 107 तेलुगु, 108 सिंधी, 109 मराठी, 110 गुजराती,

111 मणिपुरी, 112 मलयालम, 113 उड़िया, 114 असमिया, 115 कन्नड़, 116 अरबी,

117 तिब्बती, 120 जर्मन, 121 रूसी, 123 फ़ारसी, 124 नेपाली, 125 लिम्बू,

126 लेप्चा, 189 तेलुगु (तेलंगाना), 192 बोडो, 193 तांगखुल, 194 जापानी,

195 भूटिया, 196 स्पेनिश, 197 कश्मीरी, 198 मिज़ो

बुधवार, 18 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

030 - अर्थशास्त्र

गुरुवार, 19 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 12:30 दोपहर)

845 - शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक

शुक्रवार, 20 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

812 - विपणन (Marketing)

सोमवार, 23 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

028 - राजनीति विज्ञान

मंगलवार, 24 मार्च 2026

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 807 - सौंदर्य एवं वेलनेस

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 843 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

बुधवार, 25 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

065 - इन्फ़ॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस

083 - कंप्यूटर विज्ञान

802 - सूचना प्रौद्योगिकी

गुरुवार, 26 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

044 - जीवविज्ञान

शनिवार, 28 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

055 - लेखा (Accountancy)

सोमवार, 30 मार्च 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

027 - इतिहास

बुधवार, 1 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

805 - वित्तीय बाज़ार प्रबंधन

808 - कृषि

828 - चिकित्सीय निदान (Medical Diagnostics)

831 - बिक्री विज्ञान (Salesmanship)

गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

076 - राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

834 - खाद्य पोषण एवं आहार विज्ञान

शनिवार, 4 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

039 - समाजशास्त्र

सोमवार, 6 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

073 - भारतीय ज्ञान परंपरा एवं अभ्यास

188 - भोटी

191 - ककबरोक

814 - बैंकिंग

820 - इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी

मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

803 - वेब अनुप्रयोग (Web Application)

बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह – 01:30 दोपहर)

118 - फ़्रेंच

801 - रिटेल

822 - कराधान (Taxation)

829 - वस्त्र डिज़ाइन

गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 322 - संस्कृत (कोर)

(10:30 सुबह – 12:30 दोपहर): 821 - मल्टीमीडिया

(10:30 सुबह – 01:30 दोपहर): 844 - डेटा साइंस

---- समाप्त ----