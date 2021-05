CBSE Board Exams 2021: 12वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग, छात्र बोले- देरी से हो रही चिंता

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्र सरकार को टैग करते हुए देशभर के छात्रों और अभिभावकों ने ट्विटर पर कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है. कोरोना के चलते सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का आग्रह किया गया है.

देशभर में मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं. सीबीएसई ने अभी तक कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए कोई तारीख जारी नहीं की है, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है.

छात्रों और अभिभावकों की बढ़ती मांग के बावजूद, सीबीएसई ने अभी तक परीक्षा रद्द करने के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. सीबीएसई ने परीक्षा रद्द करने के संबंध में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है. इसी बीच छात्रों ने पीएम मोदी से परीक्षा रद्द करने की अपील की है. केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, छात्र #modiji_cancel12thboards और #CancelBoardExams2021 का उपयोग करके सोशल मीडिया पर ट्वीट और अपनी राय पोस्ट कर रहे हैं.

यहां छात्रों द्वारा पोस्ट किए गए कुछ ट्वीट्स हैं.

It's my humble request to @narendramodi ji and @DrRPNishank ji to please cancel 12th board exam as we students are in high pressure due to what going around and we don't want to risk our and our parents life#modiji_cancel12thboards pic.twitter.com/oSHNufBklX

— Priyanshu Chaubey (@Priyans89230532) May 17, 2021

#modiji_cancel12thboards

India Wide Parents’ Association writes to Prime Minister’s Office @PMOIndia requesting for cancellation of Class 12 board exams, marking via internal assessment. Says delay will cause anxiety, mental stress and depression. pic.twitter.com/QeVnl76ps5

— Shubham Kumar (@Shubham23190236) May 17, 2021

Humble request to the Govt of India to cancel the Class 12 Board Examinations. Students have been waiting for a long time. Please take a decision immediately & find an alternative.🙏🙏🙏🙏🙏 #modiji_cancel12thboards @PMOIndia @PMOIndia @DrRPNishank pic.twitter.com/dMea9Wqlc7

— Rohan Girme (@RohanGirme5) May 17, 2021

#modiji_cancel12thboards



Students ki pukaar suno sarkar@narendramodi @PMOIndia@DrRPNishank



Take decision immediately

Students are under lot of stress

2nd wave is very dangerous

We need to prepare for 3rd wave from now and avoid offline exam

— Adv Anubha Shrivastava Sahai (@anubha1812) May 17, 2021

छात्रों ने देश भर में आगामी सीबीएसई और आईसीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है. छात्रों ने राज्य सरकारों से शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का भी आग्रह किया है.