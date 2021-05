CBSE Board 12th Exam 2021: क्या होंगी 12वीं की परीक्षाएं? कल केंद्र के टॉप मंत्रियों की मीटिंग

CBSE Board 12th Exam, NTA NEET, JEE Main 2021 Date: देश में कोरोना के खतरे के चलते स्‍थगित हुईं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्‍य एग्‍जाम्‍स की डेट पर कल 23 मई को फैसला हो सकता है. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्ड के अध्यक्षों और हितधारकों की कल एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें इन परीक्षाओं को आयोजित करने के प्रस्‍ताव पर चर्चा होगी.

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला एवं बाल मंत्री स्मृति ईरानी तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल रहेंगे.

A High-level meeting will be convened tomorrow with all States/UT Education Ministers, Education Secretaries & Chairpersons of State Examination Boards to discuss proposals for conduct of exams for Class XII & entrance exams for professional courses Read: https://t.co/BFICMZM3Yw pic.twitter.com/b4EKmeOEJh

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के विषय में कहा है कि जहां तक देश के छात्रों के हितों का सवाल है, तो ऐसे में सभी राज्‍य सरकारों और हितधारकों के साथ मिलकर केवल सबसे बेहतर फैसला ही लिया जाना चाहिए. इसकी जानकारी शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी.

The Hon’ble Prime Minister has desired that any decision affecting the careers of his beloved students has to be taken in wide consultations with all State Governments & Stakeholders. I recently held a meeting with the State Education Secretaries in this regards. (1/4)