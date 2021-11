CBSE Big Announcement: बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए डेट शीट जारी करने के कुछ दिनों बाद अब CBSE ने परीक्षा की अवधि और सब्‍जेक्‍ट वाइस डेट-शीट पर एक बड़ी घोषणा की है. एक नई नोटिस जारी करते हुए CBSE ने कहा कि वह 12वीं कक्षा में 114 और 10वीं कक्षा में 75 सब्‍जेक्‍ट्स ऑफर कर रहा है. बोर्ड ने आगे कहा कि वह भारत और विदेशों में सभी संबद्ध स्कूलों में डेट शीट तय करके विभिन्न विषयों की परीक्षा आयोजित करेगा.

CBSE is offering 114 subjects in Class XII and 75 in Class X. If the exam of all subjects is conducted, entire duration of exam would be about 45-50 days. So CBSE would conduct exams of following subjects by fixing date sheet across all affiliated schools in India & abroad: CBSE pic.twitter.com/vpyG761ngL