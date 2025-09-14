CAT 2025 पंजीकरण की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 20 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड ने CAT 2025 के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अब उम्मीदवार 20 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. पहले आखिरी तारीख 13 सितंबर 2025 थी. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी पसंद के 5 परीक्षा शहर चुनने होंगे. बाद में, उपलब्धता के हिसाब से इनमें से किसी एक शहर को परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटित किया जाएगा.

उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क देना होगा—

SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए: ₹1300/-

बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए: ₹2600/-

SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को पंजीकरण करते समय अपने प्रमाणपत्र की एक कॉपी अपलोड करनी होगी.

कब होगी परीक्षा

CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर 2025 को होगी और एडमिट कार्ड 5 नवंबर 2025 से मिलेंगे.

CAT 2025: आवेदन करने के चरण

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके CAT 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

होम पेज पर, CAT 2025 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.

अपना पंजीकरण कराने के लिए विवरण दर्ज करें.

आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

आवेदन पत्र की समीक्षा करें और उसे जमा करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट अपने पास रखें.

---- समाप्त ----