Bihar SSC Inter Level Recruitment 2025: बिहार में 23000 पदों पर यहां निकली सरकारी नौकरी, 12वीं पास भी करें अप्लाई

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती का उद्देश्य लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर, एनिमल हसबेंडरी हेल्पर और बेंच क्लर्क सहित विभिन्न पदों पर 23,175 रिक्तियों को भरना है. ऑनलाइन पंजीकरण 15 अक्टूबर 2025 को bssc.bihar.gov.in पर शुरू हो चुका है जो कि और 27 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा.

जिन उम्मीदवारों ने 10+2 (इंटरमीडिएट) पास कर लिया है और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वे इस अवधि के भीतर आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/23 (A) के तहत अधिसूचना जारी की है. कुल 23,175 रिक्तियों में से 7,394 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. इस भर्ती में पहले घोषित 12,199 पदों के अलावा 10,976 नई रिक्तियां शामिल हैं.

पदवार रिक्तियों का विवरण

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने इंटर स्तरीय भर्ती 2025 के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में कुल 23,175 पद रिक्त हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 7,394 पद आरक्षित हैं. महिलाओं के लिए निम्न श्रेणी लिपिक (LDC) में 22,072 कुल रिक्तियों में 7,124 के लिए आरक्षित हैं, लिपिक-सह-टाइपिस्ट में 4 कुल पदों में 1 महिला के लिए, कनिष्ठ क्षेत्रीय अन्वेषक में 534 पदों में 81 महिलाओं के लिए, पशुपालन सहायक में 549 पदों में 184 महिलाओं के लिए, और बेंच क्लर्क में 16 पदों में 4 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

पात्रता के अनुसार, उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और आवश्यक होने पर कौशल परीक्षा शामिल है. इच्छुक उम्मीदवार भर्ती अधिसूचना को देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 02/2023 के तहत पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

पंजीकरण के अंतिम चरण में किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की सलाह दी जाती है.

