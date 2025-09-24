सहायक जिला शिक्षा अधिकारी के पोस्ट पर निकली भर्ती, भरे जाएंगे 935 पोस्ट, जल्द करें आवेदन

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (AEDO) के पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई थी. इसके लिए आवेदन 27 अगस्त से शुरू हो गए थे और आवेदन की लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 है. अगर आप इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 26 सितंबर से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.

पोस्ट पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है. जो उम्मीदवार BPSC AEDO भारती 2025 के लिए इच्छुक हैं, कृपया BPSC AEDO सहायक शिक्षा विकास अधिकारी नौकरियां 2025 से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ें. पात्रता, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, वेतन, चयन प्रक्रिया और अन्य सभी जानकारी देखें, BPSC AEDO ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र 2025 लिंक से संबंधित सभी विवरण नीचे दिए गए हैं.

यहां चेक करें महत्वपूर्ण तिथियां

नोटिफिकेशन डेट : 23 अगस्त 2025

आवेदन प्रारंभ: 27 अगस्त 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 26 सितंबर 2025

शुल्क भुगतान तिथि: 26 सितंबर 2025

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से 935 पदों पर भर्ती की जाएगी.

BPSC AEDO के लिए आधिकारिक वेबसाइट 2025 क्या है?

bpsc.bihar.gov.in.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस : ₹100/-

एससी/एसटी/महिला/महिला : ₹100/-

परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग/ई-चालान के माध्यम से ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं.

यहां चेक करें आयु सीमा

आयु सीमा 01.08.2025 तक

न्यूनतम आयु : 21 वर्ष .

अधिकतम आयु : 40 वर्ष.

क्या होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता.

बीपीएससी एईडीओ वेतन 2025

वेतन-₹29,200/- प्रति माह

स्तर- स्तर 5

अन्य भत्ते - सरकारी मानदंडों के अनुसार

बीपीएससी एईडीओ 2025 चयन प्रक्रिया

बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2025 के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगी. तीसरे फेज में आपको मेडिकल टेस्ट और सबसे लास्ट में मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

कैसे करना होगा आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in BPSC AEDO भर्ती 2025 पर जाएं.

बीपीएससी एईडीओ ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025 भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

अंत में आवेदन पत्र प्रिंट करें.

