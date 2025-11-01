BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, bpsc.bihar.gov.in पर जाकर करें चेक

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा अंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है. 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के माध्यम से अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी के साथ-साथ ओएमआर शीट भी जारी कर दी है. ओएमआर शीट 8 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक या उससे पहले examcontroller-bpsc@gov.in पर अपनी आपत्ति भेजकर ओएमआर शीट पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

जो छात्र उम्मीदवार जो प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं.

BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा अंतिम उत्तर कुंजी 2025: कैसे डाउनलोड करें

1. बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा अंतिम उत्तर कुंजी 2025 लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी.

4. अंतिम उत्तर कुंजी की जांच करें और उसे डाउनलोड करें.

5. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

कब हुई थी परीक्षा

71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को हुई थी. परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे और परीक्षा की अवधि दो घंटे की थी. इसमें 150 प्रश्न हल करने थे. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें गलत उत्तरों के लिए एक तिहाई अंक काटे जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं. प्रारंभिक चरण पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो जाते हैं. प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की थी, जिसकी अवधि 2 घंटे थी और इसमें 150 प्रश्न थे. गलत उत्तरों के लिए एक-तिहाई अंक काटे जा सकते थे.

