scorecardresearch
 

Feedback

BPSC 71th exam: 13 सितंबर को ही होगी पीटी परीक्षा, BPSC ने जारी किया नोटिस

बिहार में निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पीटी परीक्षा 13 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ली जाएगी. इस संबंध में BPSC के परीक्षा नियंत्रक ने आधिकारिक सूचना जारी की है.

Advertisement
X
बीपीएससी की पीटी परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. (Photo: AI Generated)
बीपीएससी की पीटी परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. (Photo: AI Generated)

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का सस्पेंस खत्म हो गया है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता (पीटी) परीक्षा की तारीख को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को ही आयोजित की जाएगी.

bpsc

असल में, बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि 13 सितंबर को होना वाली पीटी परीक्षा टल सकती है. लेकिन अब बीपीएससी ने इन अफवाहों के कारण आधिकारिक नोटिस जारी किया है. नोटिस में आयोग ने साफ कहा कि परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार 13 सितंबर 2025 को ही होगी.आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे सिर्फ ऑफिशियल नोटिस पर ही ध्यान दें. 

सम्बंधित ख़बरें

वाणी ने सरकारी नौकरी छोड़ते हुए कहा कि मैंने उस चैप्टर को छोड़ दिया जो मेरे काम का नहीं था. (Photo:Instagram\@pestolicious)
'I Quit...' महिला ने इस वजह से छोड़ी सरकारी जॉब, वीडियो शेयर कर बताई कहानी 
BSF हेडकॉन्स्टेबल के 1 हजार से ज्यादा पद भरे जाएंगे. (Photo: BSF Website\@https://rectt.bsf.gov.in/)
BSF में हेड कॉन्स्टेबल पद पर निकली भर्ती, भरे जाएंगे एक हजार से ज्यादा पद 
साल 2021 में हुई राजस्थान SI परीक्षा के जो कैंडिडेट्स ओवरऐज हो गए हैं, वे भी नई परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं. (Photo: ITG)
राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 
HTET के कैंडिडेट्स को आंसर की चेक करने के लिए bseh.org.in वेबसाइट पर जाना होगा. (Photo: Freepik)
हरियाणा में कब घोषित होंगे TGT-PGT परीक्षा के नतीजे? ये हो सकती है तारीख 
परीक्षा केंद्र पर 15 मिनट पहले SSC का पेपर डाउनलोड किया जाता है. (Photo: PTI)
SSC पेपर पर विवाद, समझिए आखिर इसे बनाता कौन है और कैसे परीक्षा केंद्र तक आता है? 

परीक्षा से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड के अलावा सिटी स्लिप भी जारी की जाएगा. जहां छात्रों को परीक्षा केंद्र के बारे में सूचना दी जाएगी. परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement