BPSC 71th exam: 13 सितंबर को ही होगी पीटी परीक्षा, BPSC ने जारी किया नोटिस

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का सस्पेंस खत्म हो गया है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता (पीटी) परीक्षा की तारीख को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को ही आयोजित की जाएगी.

असल में, बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि 13 सितंबर को होना वाली पीटी परीक्षा टल सकती है. लेकिन अब बीपीएससी ने इन अफवाहों के कारण आधिकारिक नोटिस जारी किया है. नोटिस में आयोग ने साफ कहा कि परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार 13 सितंबर 2025 को ही होगी.आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे सिर्फ ऑफिशियल नोटिस पर ही ध्यान दें.

परीक्षा से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड के अलावा सिटी स्लिप भी जारी की जाएगा. जहां छात्रों को परीक्षा केंद्र के बारे में सूचना दी जाएगी. परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

