BPSC 71st Answer Key 2025: बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर-की जारी, bpsc.bihar.gov.in पर करें चेक

BPSC 71st CCE Answer Key 2025: बिहार 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई हैं. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे और उत्तर कुंजी में गलती मानते हैं, वे 21 से 27 सितंबर 2025 तक बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.



ऐसे दर्ज करना होगा आपत्ति

उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए, उम्मीदवारों को अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा.उन्हें चुनौती दिए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए ₹ 250 का शुल्क भी देना होगा. आयोग ने कहा कि उपरोक्त निर्धारित तिथि के बाद और किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. इससे पहले, आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट पर BPSC 71वीं उत्तर कुंजी 2025 जारी की थी. उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से उत्तर कुंजी देख सकते हैं. यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी.



13 सितंबर, 2025 को हुई थी परीक्षा

71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को हुई थी. परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे और परीक्षा की अवधि दो घंटे थी. परीक्षा में 150 प्रश्न हल करने थे. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें गलत उत्तरों के लिए एक तिहाई अंक काटे जाएंगे.



BPSC 71वीं CCE उत्तर कुंजी 2025: अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से उत्तर कुंजी की जांच कर सकते हैं.



1. बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

2. होम पेज पर, BPSC 71वीं CCE उत्तर कुंजी 2025 की जांच करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

3. उत्तर कुंजी पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी.

4. उत्तर कुंजी की जांच करें और उसे डाउनलोड करें.

5. भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट अपने पास रखें.



इस परीक्षा के जरिए किन पदों की भर्ती होती है

71वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (Prelims) के जरिए बिहार राज्य की ग्रुप A और ग्रुप B सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है. इस परीक्षा से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ और कई प्रशासनिक व राजस्व सेवाओं में अफसरों की भर्ती होती है.



मुख्य रूप से इन पदों पर चयन होता है:

प्रशासनिक सेवाएं डिप्टी कलेक्टर (Bihar Administrative Service)

वाणिज्य कर अधिकारी (Commercial Tax Officer)

बिहार शिक्षा सेवा (Education Service Officer)

आपूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector)

सुरक्षा और पुलिस सेवाएं डीएसपी (Deputy Superintendent of Police)

जेल अधीक्षक (Jail Superintendent)

राजस्व व अन्य सेवाएं राजस्व अधिकारी / कानून पदाधिकारी (Revenue Officer / Law Officer)

प्रखंड विकास पदाधिकारी (Block Development Officer - BDO)

सहायक नियोजन पदाधिकारी (Assistant Planning Officer) अन्य पद श्रम अधीक्षक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सहायक निदेशक (Social Security, Cooperative, etc.)

