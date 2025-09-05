scorecardresearch
 

बिट्स पिलानी गोवा में छात्र की संदिग्ध मौत, दो साल में जा चुकी है 5 बच्चों की जान

साल 2024 में गोवा के बिट्स पिलानी एक छात्र की मौत हो गई थी. पिछले दो साल में ऐसे पांच मामले सामने आ चुके हैं. इन मौतों की वजह क्या है इसका अभी तक पता नहीं चला है. सीएम ने जांच के लिए समिति गठित की है.

बिट्स पिलानी में लगातार हो रही छात्रों की मौत के जांच समिति गठित की गई है. (Photo: bits-pilani.ac.in)
Student Found Dead In Bits Pilani Hostel: गोवा के बिट्स पिलानी परिसर से एक दुखद घटना सामने आई है. जानकारी के अनसार, गुरुवार को दक्षिण गोवा के बिट्स पिलानी परिसर में एक 20 वर्षीय छात्र अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया है. निजी डीम्ड विश्वविद्यालय बिट्स पिलानी के प्रबंधन ने अभी तक इस घटना पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है.

कमरे के हॉस्टल में बेसुध मिला छात्र 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, ऋषि नायर सुबह करीब 10 बजकर 45 मिनट पर अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया. मोबाइल फोन पर कॉल का जवाब न मिलने पर अधिकारियों ने उसके कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खोला. वह अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ा था. मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

सीएम ने कही ये बात

दिसंबर 2024 के बाद से यह पांचवीं ऐसी घटना है. छात्र ओम प्रियन सिंह (दिसंबर 2024), अथर्व देसाई (मार्च 2025), कृष्णा कसेरा (मई 2025) और कुशाग्र जैन (अगस्त 2025) अपने-अपने छात्रावास के कमरों में मृत पाए गए थे. इस बीच, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संवाददाताओं को बताया कि इन घटनाओं की जांच के लिए कलेक्टर के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है. उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए. कलेक्टर की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार आगे कदम उठाएगी.

