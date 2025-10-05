बिहार STET एडमिट कार्ड 2025 जारी होने की तारीख घोषित, इस दिन होगी परीक्षा 

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार STET एडमिट कार्ड 2025 जारी करने की तिथि घोषित कर दी है. माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हॉल टिकट 11 अक्टूबर, 2025 को उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे. उम्मीदवार BSEB की आधिकारिक वेबसाइट bihar-stet.com पर आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं. कंप्यूटर आधारित परीक्षा 14 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर, 2025 को जारी किया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी. हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें.

बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड 2025: कैसे डाउनलोड करें

1. बीएसईबी एसटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका हॉल टिकट प्रदर्शित हो जाएगा.

5. हॉल टिकट की जांच करें और उसे डाउनलोड करें.

6. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

परीक्षा का पैटर्न (Bihar STET Exam Pattern)

बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) दो पेपरों में होती है

पेपर 1 – कक्षा 9 से 10 के लिए

पेपर 2 – कक्षा 11 से 12 के लिए

Advertisement

प्रश्नों का वितरण (Question Distribution)

कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें दो भाग होते हैं

1. विषय से संबंधित प्रश्न — 100 अंक- यह हिस्सा आपके विषय पर आधारित होता है. उदाहरण: अगर आपने गणित (Maths) चुना है, तो प्रश्न गणित के सिलेबस से आएंगे. इसमें 100 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1 अंक का होगा.

2. शिक्षण कौशल और अन्य कौशल- 50 अंक

यह भाग आपके Teaching Aptitude (शिक्षण योग्यता) और Reasoning / General Skills पर आधारित होगा. इसमें 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा.

कितनी देर की होगी परीक्षा

परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी. प्रत्येक प्रश्न Objective Type (बहुविकल्पीय) होता है.

यहां चेक करें Marking System

सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे.

गलत उत्तर के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है.

आधिकारिक जानकारी कहां देखें?

उम्मीदवार अधिक जानकारी, सिलेबस, और अपडेट के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.com पर जा सकते हैं

---- समाप्त ----