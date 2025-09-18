बिहार में इन लोगों के खाते में हर महीने आएंगे 1000 रुपये! CM ने कर दिया ऐलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि बिहार सरकार 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' के तहत स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार युवाओं को दो साल की अवधि के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

पहले यह योजना केवल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं के लिए ही लागू थी. नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व से संचालित 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' का अब विस्तार किया गया है.

पहले सिर्फ इंटर पास युवाओं को मिलता था भत्ता

इसके अंतर्गत, स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ, जो पहले इंटरमीडिएट उत्तीर्ण युवाओं को दिया जा रहा था, अब कला, विज्ञान और वाणिज्य में उत्तीर्ण बेरोजगार स्नातक युवाओं को भी प्रदान किया जाएगा.

किन लोगों को मिलेगा 1000 रुपया

इसके तहत 20-25 आयु वर्ग के स्नातक उत्तीर्ण युवा जो कहीं भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नौकरी/रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनके पास कोई स्वरोज़गार या सरकारी, निजी या गैर-सरकारी रोजगार नहीं है, उन्हें भी अधिकतम दो वर्षों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की दर से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा.

Advertisement

नवम्बर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हमलोगों की प्राथमिकता रही है। आप अवगत हैं कि अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले… — Nitish Kumar (@NitishKumar) September 18, 2025

नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा है - नवम्बर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हमलोगों की प्राथमिकता रही है. अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. आने वाले समय में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी/रोजगार प्राप्त कर सकें.

सभी युवाओं को मिलेगा स्वयं सहायता भत्ता

मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है. इसके अन्तर्गत इंटर उत्तीर्ण युवक/युवतियों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक/युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

दो साल तक मिलेगा लाभ

20-25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक/युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा नौकरी/रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, को भी 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा. मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक/युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके.

---- समाप्त ----