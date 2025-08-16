बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ ₹100 में होगी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा पूरी तरह मुफ्त

बिहार सरकार ने फैसला किया है कि अब सभी भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिर्फ ₹100 शुल्क लगेगा. मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. इससे नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया सस्ती और आसान हो जाएगी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब एक समान प्रारंभिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये होगा.

ज्यादा छात्र कर सकेंगे आवेदन

यह बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड सहित विभिन्न भर्ती निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होगा. अब जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) पास करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा (Mains) देने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस फैसले से युवाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा और ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे.

राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हमलोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों… — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 15, 2025

प्रतियोगी छात्रों को मिलेगी राहत

नीतीश कुमार ने बताया कि लाखों उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलेगा. सरकार ने पहले ही प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क तय कर दिया है, ताकि कोई आयोग या संस्था उससे ज्यादा पैसे न ले सके. अब मुख्य परीक्षा का शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया है. यह नियम सभी राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा. नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा से युवाओं को रोजगार देने और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश कर रही है.

Advertisement

नीतीश ने एक्स पर दी जानकारी

नीतीश ने एक्स पोस्ट में कहा- राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं. अब हमलोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों (बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.

अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है. वहीं प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा. राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है. राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे.

Advertisement

एक बड़ी रोजगार नीति का हिस्सा

बिहार में भर्ती परीक्षाओं की अक्सर अलग-अलग शुल्क संरचना और चयन के कई चरणों की उच्च लागत के लिए आलोचना की जाती रही है. कुमार ने कहा कि यह फैसला उनकी सरकार के निष्पक्ष और समान अवसर पर केंद्रित रुख़ को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ये उपाय युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते बनाने और राज्य की युवा पीढ़ी के लिए एक स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं.

राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, यह घोषणा मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है - विशेष रूप से युवा नौकरी चाहने वालों के लिए. हालांकि यह परिवर्तन परीक्षा शुल्क से संबंधित है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में व्यापक चुनौतियां, जैसे समय पर अधिसूचनाएं और परिणाम की घोषणा, अभी भी आगे ध्यान देने योग्य मुद्दे बने हुए हैं.

---- समाप्त ----