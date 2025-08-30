Bihar Board Exam 2026: BSEB 10वीं-12वीं पंजीकरण की तिथि बढ़ी, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

Bihar Board Exam 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बढ़ा दी है. जिन उम्मीदवारों को बीएसईबी कक्षा 10, 12 बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करना है, वे बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं. कक्षा 10 का पंजीकरण लिंक secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है और कक्षा 12 का पंजीकरण लिंक seniorsecondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है.



3 दिसंबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

पंजीकरण प्रक्रिया 3 सितंबर, 2025 को बंद हो जाएगी. शुल्क का भुगतान 1 सितंबर, 2025 को किया जा सकेगा.



बिहार बोर्ड परीक्षा 2026: कैसे करें रजिस्ट्रेशन

बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं.

1. बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराना होगा.

4. पंजीकरण हो जाने के बाद आवेदन पत्र भरें.

5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

6. सबमिट पर क्लिक करें और फाइनल सबमिशन कॉपी चेक करें.

7. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.



इस साल इतने छात्रों ने दी थी परीक्षा

इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कुल 15,58,077 छात्र (8,05,392 छात्राएं और 7,52,685 छात्र) शामिल हुए थे. कुल 12,79,294 छात्र परीक्षा में सफल हुए, जिनमें 6,49,674 छात्राएं और 6,29,620 छात्र शामिल हुए थे. कुल 82.11 प्रतिशत छात्र परीक्षा में सफल हुए. 12वीं कक्षा के नतीजों में इस बार लड़कियों ने हर स्ट्रीम में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है. लड़कियां पास प्रतिशत और मेरिट लिस्ट, दोनों में आगे रहीं. कुल मिलाकर इस साल 86.50% छात्र पास हुए हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 87.21% था। ज्यादा जानकारी के लिए छात्र बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

