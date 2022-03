Bihar Board 12th Result 2022 Update: बोर्ड ने ट्वीट कर जारी किया अपडेट, फौरन यहां करें चेक

Bihar Board BSEB 12th Result 2022 Latest Update: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के एग्‍जाम रिजल्‍ट का इंतजार आज, 16 मार्च 2022 खत्‍म होने जा रहा है. बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रिजल्‍ट की डेट और टाइम की जानकारी जारी कर दी है. जारी जानकारी के अनुसार, एग्‍जाम रिजल्‍ट आज 16 मार्च को दोपहर 3 बजे जारी कर दिए जाएंगे. रिजल्‍ट की घोषणा शिक्षामंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे और स्‍टूडेंट्स अपनी मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे.

INTERMEDIATE ANNUAL EXAM, 2022 : Result to be announced on 16.03.2022.#BSEB#Inter_Result_2022 pic.twitter.com/m5io1BDVb3