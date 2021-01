Assam SEBA HSLC, HS 2021 Board Exam Date: असम बोर्ड HSLC, HS परीक्षा 2021 के लिए एग्‍जाम डेट्स जारी कर दी गई हैं. राज्‍य शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने ट्विटर पर इस संबंध में जानकारी जारी की है. उन्‍होंने शनिवार 02 जनवरी को ट्वीट कर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट्स की जानकारी दी है. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्‍य में परीक्षाएं मई महीने में शुरू होंगी.

शिक्षा मंत्री के अनुसार, 10वीं (HSLC) की परीक्षाएं 11 मई 2021 से शुरू होंगी जबकि 12वीं (HS) की परीक्षाएं 12 मई 2021 से शुरू होंगी. डीटेल्‍ड डेटशीट बाद में जारी की जाएगी. परीक्षाओं के रिजल्‍ट जुलाई महीने में रिलीज़ किए जाएंगे. 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्‍ट 07 जुलाई को जारी किए जाएंगे जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्‍ट 30 जुलाई को जारी होंगे.

ANNOUNCEMENT



HSLC & HS examinations,2021 will be conducted as follows

1. HIgh School leaving certificate examination from 11th May.

2. Higher Secondary examination from 12th May

Result of HSLC & HS examinations will be declared within 7th and 30th July respectively