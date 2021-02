दिल्ली: कक्षा 9 के मेधावी छात्रों को मिलेंगे 5000 रुपये, केजरीवाल सरकार ने किया ये ऐलान

दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है. दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं के एक हजार मेधावी छात्रों को 5,000 रुपये की राशि, विज्ञान छात्रवृत्ति ( Science Scholarship) के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम (Mukhyamantri Vigyan Pratibha Pariksha Scheme) को मंजूरी दी गई है.

दिल्ली सरकार ने कक्षा 9वीं के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा. दिल्ली सरकार के मुताबिक 5,000 रुपये की इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को मिलेगा.

In a cabinet meeting chaired by Hon'ble CM Shri @ArvindKejriwal today, the Delhi cabinet approved the Mukhyamantri Vigyan Pratibha Pariksha scheme, with an aim to provide Rs. 5000 as science scholarship to 1000 meritorious students of Class 9 in the schools of Delhi.