हार्वर्ड विवाद में ट्रंप ने सभी विदेशी स्टूडेंट्स को लपेटा, वीजा इंटरव्यू पर रोक से कितने भारतीयों पर असर

राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. वर्तमान में हार्वर्ड में 140 से अधिक देशों के 10,158 अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ रहे हैं. BBC की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले से न केवल हार्वर्ड के भारतीय छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी, बल्कि अमेरिका में रहने वाले लगभग दस लाख अंतरराष्ट्रीय छात्रों की शिक्षा और भविष्य पर भी भारी असर पड़ेगा.

X

The Trump administration has moved to end Harvard's ability to enrol international students