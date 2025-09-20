AIIMS NORCET-9: रिजल्ट के बाद एम्स की सफाई, कहा- नॉर्सेट में पेपर लीक नहीं हुआ

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली की ओर से आयोजित की गई नर्सिंग अफसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा ( NORCET-9) में पेपर लीक की बात कही गई थी. अब इस पर एम्स ने एक विज्ञप्ति जारी कर सफाई दी है.

एम्स की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि AIIMS ने कुछ समाचार रिपोर्टों पर ध्यान दिया है. इनमें NORCET-9 में पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया है. समीक्षा के बाद, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑनलाइन वायरल कंटेंट में केवल अभ्यर्थियों द्वारा साझा किए गए उनके मेमोरी या बातचीत के आधार पर प्रश्न शामिल थे, जो परीक्षा के बाद की एक नियमित प्रक्रिया है. यह प्रश्नपत्र लीक का मामला नहीं है.

इंटरनल कमेटी ने की मामले की समीक्षा

एक इंटरनल कमेटी ने पुष्टि की है कि परीक्षा की सूचिता पूरी तरह से बरकरार रखी गई थी. कहीं से किसी भी अभ्यर्थी को कोई कदाचार या किसी भी तरह का अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया गया.

नॉर्सेट के दूसरे चरण की परीक्षा 27 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है. पहले चरण का परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है. एम्स सभी अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता-आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पहले चरण का आ चुका है रिजल्ट

नॉर्सेट प्रीलिम्स का रिजल्ट एक दिन पहले ही जारी किया गया है. इस परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर को किया गया था. प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को अब अगले चरण की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जो 27 सितंबर को होने वाला है. 24 सितंबर तक स्टेज टू परीक्षा का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा.

