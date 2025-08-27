scorecardresearch
 

Feedback

गुरदासपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में बाढ़ का कहर, 400 छात्र फंसे, राहत कार्य में जुटी NDRF टीम

पंजाब के गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में लगभग पांच फीट पानी जमा हो गया है. इस विद्यालय में करीब 400 छात्र फंसे हैं. मौके पर NDRF की टीम पहुंचकर फंसे हुए लोगों की मदद कर रही है.

Advertisement
X
पंजाब के स्कूल में 400 छात्र पानी में फंसे हैं. ( Photo: India Today)
पंजाब के स्कूल में 400 छात्र पानी में फंसे हैं. ( Photo: India Today)

पंजाब के गुरदासपुर के दोरांगला कस्बे के पास स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय दबुरी में 400 छात्र बाढ़ के पानी में फंस गए हैं. आपको बता दें कि रावी नदी का पानी सीमा पार कर लगभग 9 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया है और यह पानी आस-पास के सभी गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है. दबुरी जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है और रास्ते में कई अन्य गांव भी आ रहे हैं.

विद्यालय में लगभग पांच फीट जमा पानी
जवाहर नवोदय विद्यालय में लगभग पांच फीट पानी जमा हो गया है और इस स्कूल में लड़कियों समेत लगभग 400 बच्चे फंसे हुए हैं. बच्चों के अभिभावक मनप्रीत, जसपाल, गुरप्रीत, गुरपिंदर सिंह साधिया मंजू, स्कूल से 2 किलोमीटर दूर खड़े है.

प्रधानाचार्य नरेश कुमार से फोन पर हुई बातचीत के अनुसार, स्कूल में विभिन्न कक्षाओं के कुल 400 छात्र फंसे हुए हैं, जो छात्रावास में रह रहे थे. इसके साथ ही, स्कूल में 40 शिक्षकों और कर्मचारियों का स्टाफ और प्रधानाचार्य नरेश कुमार स्वयं भी स्कूल में फंसे हुए हैं. प्रशासन से मदद की अपील की गई.गुरदासपुर के गांव दबूढ़ी नवोदय स्कूल में फसे स्कूली बच्चों को निकालने के लिए स्कूल तक पहुंची एनडीआरएफ की टीम बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है.
 
कई इलाकों में बारिश का कहर
आपको बता दें कि देश के कई इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है. स्थानीय प्रशासन, NDRF दल बचाव कार्य में तन्मयता से लगे है. 

रिपोर्ट: बिश्बर बिट्टू, गुरदासपुर

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement