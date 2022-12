Did You Know: 22 दिसंबर को क्यों होता है साल का सबसे छोटा दिन?

What is Winter Solstice: आज, 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा दिन होगा. इस दिन सूरज सिर्फ 8 घंटे तक रहता है, वहीं, आज की रात सबसे लंबी होती है. ये होता है विंटर सॉल्सटिस की वजह से. आइए समझते हैं क्या है विंटर सॉल्सटिस.

X

Winter Solstice (Representational Image)