'यह घर Second Amendment से सुरक्षित है', क्या है इसका मतलब?

क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में घरों के बाहर 'Protected by the Second Amendment' क्यों लिखा होता है. सबसे पहले जान लें कि Second Amendment अमेरिका के संविधान का दूसरा संशोधन है, जो कि 1971 में बना था. इसका मतलब हैं कि घरों के मालिक को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार है. इसे Right To Bear Arms भी कहा जाता है. इसलिए अगर आपको अमेरिका में घरों के बाहर Protected by the Second Amendment लिखा दिखे तो इसका साफ मतलब है कि घर के मालिक के पास बंदूक है.

इसलिए अगर कोई इंसान चोरी की नियत या ट्रेस्पासिंग के नियत से उनके घर या प्रॉपर्टी में घुसता है तो घर का मालिक उसे मार सकता है. इसका मतलब हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के किसी के घर में घुसता है और घर के मलिक को खतरा लग रहा है तो वे बंदूक का इस्तेमाल कर सकता है.

आपको बता दें कि बंदूक का इस्तेमाल अपने परिवार या अपनी सुरक्षा करने की परमिशन है, किसी भी तरह का खतरा महसूस करने पर. और अगर यह साबित हो गया कि आपने बिना खतरे के किसी पर फायरिंग की तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है. इस घर के मालिक हथियार रखते हैं.

Second Amendment बना क्यों?

आपको बता कि जब अमेरिका आजाद हुआ ब्रिटिश से और नया देश बना, उस समय संविधान लिखने वालों को लगा कि हमारे देश के लोगों के पास भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए. इसलिए अमेरिका के लोगों को बंदूक रखने का अधिकार दिया गया.

Second Amendment क्या है?

यह अमेरिका के संविधान का दूसरा संशोधन है. इसमें लिखा है कि अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार है. यानी हर नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल, राइफल या अन्य हथियार रख सकता है.

ध्यान देने वाली बात

आपको बता दें कि Second Amendment सिर्फ अमेरिका के नागरिकों के लिए लागू है. हर राज्य में हथियार रखने के नियम अलग-अलग हो सकते हैं. “Protected by the Second Amendment” का मतलब है – इस घर में हथियार हैं और मालिक अपनी सुरक्षा का अधिकार रखते हैं.

---- समाप्त ----