Do You Know: रेलवे की तरह मेट्रो ट्रैक्स पर क्यों नहीं होते पत्थर? जानें रोचक वजह

Why Metro Tracks are Ballastless: रेलवे ट्रैक्स पर आपने हमेशा ही छोटी-छोटी गिट्टियां बिछी देखी होंगी. लेकिन मेट्रो ट्रैक्स पर आपको कभी भी गिट्टी बिछी नहीं देखेगी. क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.

Why Metro Tracks Are Ballastless (Representational Image)