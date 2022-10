Did You Know: दूध उबलकर क्यों आ जाता है बर्तन से बाहर, पानी क्यों नहीं गिरता? जानें वजह

Why does milk overflow when boiled? क्या आपने कभी सोचा है कि दूध बॉयलिंग स्टेज पर आने के बाद बर्तन से बाहर क्यों आ जाता है? जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं होता. पानी बॉयलिंग स्टेज पर आकर बर्तन में ही उबलता रहता है और बाहर आकर नहीं गिरता है. दरअसल इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है.

हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं, जो हमारे साथ या हमारे आसपास हो रही होती हैं. हम उन्हें देखते हैं लेकिन उनकी वजह से वाकिफ नहीं होते. इन्हीं में से एक दूध का उबलकर गिरना भी है. जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं होता. घर में कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दूध उबल जाने की वजह से आपको डांट पड़ी हो. आपने मम्मी से ये कहते भी सुना होगा, 'दूध उबाल दिया.. सारी मलाई बर्बाद गई, बस पानी रह गया'. मां की इसी डांट में ही इस सवाल का जवाब भी छिपा है.

'दूध उबाल दिया.. सारी मलाई बर्बाद गई..'

क्या दूध उबलने के बाद सच में बस पानी बचता है? आइये अब हम इनके जवाबों पर बात करते हैं. दरअसल, दूध में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कई तरह के खनिज होते हैं. मुख्य रूप से दूध में वसा के अणु शामिल होते हैं और प्रोटीन के रूप मे केसीन के अणु पाएं जाते हैं. दूध में 87 फीसदी पानी, 4 फीसदी प्रोटीन, 5 फीसदी लैक्टोज (दूध में चीनी की रूप) होता है. चूंकि दूध में ज्यादा मात्रा में पानी होता है और जब ये गर्म होता है तो भाप के रूप में बदलना शुरू हो जाता है. इससे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कई तरह के खनिज गाढ़े होने शुरू हो जाते हैं.

ये है दूध के उबलकर गिरने की वजह

यहां गौर करने वाली बात ये है कि दूध में पाए जाने वाले फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज वजन में हल्के होते हैं, जिसकी वजह से गर्म होते ही ये दूध के ऊपर तैरने लगते हैं. अब नीचे बचे मिश्रण में ज्यादा तादाद पानी की बचती है, जो गर्म होने पर भाप बन रहा होता है लेकिन ऊपर फैट, प्रोटीन समेत अन्य चीजों की परत भाप को निकलने नहीं देती. लेकिन आमतौर पर प्रबल वही होता है, जिसके पास तादाद ज्यादा हो. यानि पानी का ज्यादा प्रतिशत होने के कारण पानी ऊपरी परत को अपने रास्ते से हटाकर भाप को बाहर निकालता है. इस प्रक्रिया में ऊपरी परत बर्तन से बाहर निकल जाती है और बचा हुआ दूध बर्तन में ही उबलता रहता है. यकीनन अब आपको मां की डांट का मतलब भी समझ आ गया होगा.

पानी उबलने पर बर्तन से बाहर क्यों नहीं निकलता

Why water does not overflow while boiling: अब सवाल आता है कि पानी उबलकर क्यों नहीं गिरता. तो इसका जवाब है कि पानी में किसी तरह का फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन नहीं होता जो उसके ऊपर परत बना सके और भाप को निकलने के लिए जगह की जरूरत हो. उबलते पानी में भाप निकले के लिए को बाधा नहीं होती, इसलिए वो बर्तन में ही उबलता रहता है.