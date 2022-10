LPG Cylinder: गैस सिलेंडर के नीचे क्यों होते हैं छेद? आप भी जान लीजिए इसकी वजह

All You Need To know about Cylinders: गैस सिलेंडर के नीचे छेद होते हैं, जिनपर अधिकतर हम सबकी नजर भी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आखिर ये छेद क्यों होते हैं? दरअसल, गैस सिलेंडर के नीचे बने ये छेद सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी होते हैं. आइए जानते हैं इसकी वजह.

गैस सिलेंडर की सतह पर क्यों बने होते हैं छेद (Representational Image)