कर्मचारियों को नो सैलरी, ऑफिस बंद, धंधे ठप! जानिए अमेरिका में शटडाउन के वक्त क्या होता है?

What Is US Shutdown: US की केंद्र सरकार ने एक अक्टूबर 2025 से शटडाउन घोषित कर दिया है. संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग सात साल बाद संघीय सरकार बंद हुई है. दरसअल, मंगलवार को अमेरिकी सीनेट में फेडरल फंडिंग बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास नहीं हो सका. इसे पास करने की आखिरी समय सीमा मध्यरात्रि थी, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने डेमोक्रेट्स पर सरकार बंद कराने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि वे फेडरल कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं.

5 वोट की कमी के कारण पैदा हुई शटडाउन की स्थिति

कानून को आगे बढ़ाने के लिए सीनेट को 60 वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन वोटिंग का अंतिम नतीजा 55-45 रहा, जिसका मतलब है कि बुधवार से अमेरिकी सरकारी एजेंसियां ​​कानून-व्यवस्था जैसी जरूरी गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी काम बंद कर देंगी. इसका मतलब ही शटडाउन होता है. आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि शटडाउन में क्या क्या होता है.

सरकारी शटडाउन का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है. इसमें संघीय सेवाओं में देरी से लेकर संघीय कर्मचारियों, छोटे व्यवसायों में अस्थिरता आ सकती है. जब सरकार के पास अगले वित्तीय साल के लिए बजट पास नहीं होता, तो कई सरकारी विभाग और सेवाओं को बंद करना पड़ता है. इसे शटडाउन कहते हैं. हर साल यूएस सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में कामकाज के लिए बजट पास करना होता है. अगर संसद या कांग्रेस समय पर इस बजट पर सहमति नहीं देती, तो सरकार के कुछ विभागों को पैसे नहीं मिल पाते.

शटडाउन को दौरान जरूरी सेवाएं जैसे पुलिस, आपातकालीन अस्पताल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल चलती रहती हैं. इस दौरान बाकी सरकारी सेवाएं जैसे पार्क, कुछ कार्यालय, इमीग्रेशन केस, आदि बंद हो सकते हैं या देर से काम करेंगी. विभाग के लिए बजट ना होने की वजह से कई सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक रुक जाता है जो उन्हें बाद में मिलता है. बजट नहीं होता तो सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी भी दे दी जाती है.

पासपोर्ट, वीजा जारी करने में हो सकती है देरी

शटडाउन की स्थिति में पासपोर्ट या वीज़ा जारी करने में देरी हो सकती है. सोशल सिक्योरिटी या मेडिकेयर सेवाओं में रुकावट आ सकती है. सरकारी वेबसाइट्स और हेल्पलाइन बंद या धीमी हो सकती हैं. इसके अलावा नेशनल पार्क्स, संग्रहालय और सरकारी कार्यक्रम बंद हो सकते हैं. सरकारी विभाग बंद होने की वजह से या कर्मचारियों के ना होने की वजह से छोटे व्यवसायों को वित्तीय मदद में देरी या रुकावट आ सकती है. सरकारी अनुबंध पर काम करने वाले ठेकेदारों को भुगतान में देरी हो सकती है.

हर दिन सात लाख से ज्यादा कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं

बीबीसी ने बताया कि कांग्रेस बजट ऑफिस के डायरेक्टर द्वारा शटडाउन से पहले जारी एक पत्र के अनुसार, अमेरिकी सरकार के शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस बजट ऑफिस का अनुमान है कि हर दिन लगभग 750,000 संघीय कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं, जिससे हर दिन 400 मिलियन डॉलर का खर्च होगा.

ट्रंप शासन में तीन बार लग चुका है शटडाउन

अमेरिका में पहला शटडाउन साल 1995 में हुआ था. इसके बाद 6 बार अमेरिका ने शटडाउन झेला, जिसमें से तीन ट्रंप सरकार में हुए. यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की सरकार में सबसे लंबा शटडाउन 35 दिन तक चला था. 1995 से जनवरी 1996 तक 21 दिनों का शटडाउन लगा था. इससे पहले नवंबर 1995 को भी 5 दिनों के लिए शट डाउन हुआ था.

पिछले शटडाउन में क्या हुआ था?

US के सरकारी कार्यालय के अनुसार, 2018 के अंत से 2019 की शुरुआत तक 34 दिनों तक शटडाउन चला था. इस दौरान 3 लाख 40 हाजर 000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था. लेकिन यह आंशिक शटडाउन था क्योंकि कांग्रेस पहले ही कुछ खर्च संबंधी विधेयक पारित कर चुकी थी, जिसका मतलब था कि लाखों कर्मचारी काम करते रह सकते थे और उनकी सैलरी भी मिल सकती थी.

वॉल स्ट्रीट जनर्ल के मुताबिक, इस शटडाउन में 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जा सकता है. इसके अलावा सरकारी विभागों में या सैन्य सेवाओं में जो कर्मचारी काम करेंगे उनको वेतन मिलने में देरी होगी. अनुमान है कि जिन छोटी कंपनियों का काम सरकारी विभाग से चलता है उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा सकता है. साल 2013 में शटडाउन के दौरान, सिक्योरिटी ठेकेदार कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 3 हजार कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया था जो सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते थे या अपना काम पूरा करने के लिए सरकारी निरीक्षकों पर निर्भर थे.

साल 2013 में शटडाउन के दौरान US सरकार ने सरकारी जमीन पर ड्रिलिंग के लिए परमिट जारी करना, बीयर, वाइन और स्पिरिट के लिए निर्यात प्रमाणपत्र जारी करना और छोटे व्यवसायों, मकान मालिकों और डेवलपर्स को लोन देना भी बंद कर दिया था. भुगतान न मिलने की वजह से, सरकार के साथ काम करने वाले छोटे व्यवसायों ने कुछ कर्मचारियों को काम से हटा दिया और अपने काम को कम कर दिया.

आर्थिक सलाहकार परिषद के एक अनुमान के अनुसार, 2013 के शटडाउन में प्राइवेट सेक्टर में लगभग 120,000 नौकरियों की कमी थी. अनुदानों में देरी और खाद्य व औषधि प्रशासन की जांच में बाधा के कारण शटडाउन जीवन विज्ञान (Life Sciences) उद्योग पर भी असर डाल सकता है. अनुमान है कि इस शटडाउन से हवाई अड्डों में देरी या राष्ट्रीय उद्यानों के बंद होने की चिंता यात्रा योजनाओं को रोक सकती है.

टूरिज्म को हर हफ्ते एक बिलियन डॉलर का नुकसान

अमेरिकी ट्रैवल एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह कांग्रेस नेतृत्व को लिखे पत्र में चेतावनी दी थी कि यात्रा बंद होने से पर्यटन अर्थव्यवस्था को हर सप्ताह 1 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है. यह अनुमान भी है कि TSA कर्मचारी और हवाई यातायात नियंत्रक बिना वेतन काम करेंगे. 2019 में ऐसा होने पर सुरक्षा चेक बंद हो गए और उड़ानों में देरी हुई थी. इस बार भी हवाई यात्राओं पर असर पड़ सकता है.

