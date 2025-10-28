लिविंग रूम, कई महीनों का पानी... जानिए क्यों चर्चा में है कई सुविधाओं वाला फैट बॉय बंकर

दुनियाभर में अलग अलग देशों के बीच चल रही वॉर के वक्त में अंडरग्राउंड बंकर्स की मांग बढ़ रही है. कुछ सेलिब्रिटीज निजी इस्तेमाल के लिए भी इन्हें बनवा रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अंडरग्राउंड बंकर्स क्यों खास हैं और बंकर्स की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में.

दुनिया में सबसे ज्यादा बंकर्स बनाने वाली कंपनी एटलस सर्वाइवल शेल्टर्स ने अब तक का सबसे बड़ा बंकर बनाया है. फैट बॉय नाम के इस बंकर की कीमत लगभग 3 लाख डॉलर है. कंपनी के फाउंडर और संचालक रॉन हबर्ड का दावा है कि उनके शेल्टर्स लोगों को न्यूक्लियर वॉर में भी सुरक्षित रखेंगे.

क्यों खास है फैट बॉय बंकर?

इस बंकर के अंदर एलईडी लाइटें, बिल्ट-इन स्पीकर, एक खूबसूरत पानी में डूबा हुआ लिविंग रूम और सीढ़ियां भी है. मैचिंग ग्रेनाइट काउंटर्स, फ्लशिंग टॉयलेट, वॉक-इन शॉवर, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा वाला बाथरूम है. लिथियम बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल और विंडमिल हैं.

हिडन फीचर्स भी मौजूद

इसके अलावा बंकर में जमीन के नीचे स्टोरेज स्पेस और पीने के पानी के लिए 300 गैलन के दो टैंक लगेंगे, जो चार लोगों के परिवार को तीन महीनों तक पानी सप्लाई कर सकते हैं. बंकर में आठ लोगों के आराम से सोने की जगह है और जरूरत पड़ने पर यहां और भी ज्यादा लोग रह सकते हैं.

यहां एक वॉक-इन क्लोसेट और एक डॉग हाउस भी है जिसका रास्ता एक सुरंग तक जाता है. कुछ में तो पार्टी के लिए जगह, गेम रूम, इनडोर शूटिंग रेंज भी मौजूद है.

न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने वाला दरवाजा

रॉन के मुताबिक फैट बॉय को न्यूक्लियर रेडिएशन को लोगों को बचाने के लिए भी डिजाइन किया गया है. बंकर के दरवाजे पर एल आकार की डिजाइन उन्हें गामा किरणों के सीधे संपर्क में आने से बचाती है.

इन्हें कौन खरीद रहा है?

इन अंडरग्राउंड बंकर्स को अक्सर वीआईपी और करोड़पति खरीदते हैं. हालांकि रॉन के ग्राहकों में 99 प्रतिशत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक रिपब्लिकन नेता भी शामिल हैं.

टेक्सास स्थित फैक्ट्री में 50 लोगों की टीम 20 हजार से लेकर 2 करोड़ डॉलर तक की कीमत वाले बंकर बनाती है. एक बंकर के बनने में लगभग छह महीने लगते हैं. ग्राहकों की एक वेटिंग लिस्ट भी है.

कोविड के दौरान एक महीने तक रही डिमांड

रॉन के मुताबिक ग्लोबल क्राइसिस के दौरान इन बंकर्स की मांग बढ़ जाती है. रूस-यूक्रेन युद्ध के समय यह 2-3 हफ्तों तक डिमांड में रहे थे, इजरायल-हमास युद्ध के दौरान इनकी मांग एक हफ्ते तक रही, वहीं कोविड के दौरान यह डिमांड करीब एक महीने तक चली. हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबर आते ही इनकी बिक्री फिर बढ़ गई.

एटलस सर्वाइवल शेल्टर्स कंपनी को अक्सर रेसिडेंशियल बंकर बनाने के भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं. फिलहाल वे इस तरह के 86 घर बना रहे हैं. इनकी मांग अब मिडिल ईस्ट तक भी पहुंच चुकी है.

अरबपति भी बनवा रहे बंकर वाले घर

एनालिस्ट्स का अनुमान है कि यह शेल्टर इंडस्ट्री साल 2033 तक साढ़े 400 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी. रॉन बताते हैं कि मार्क जुकरबर्ग के पास काउई में 27 करोड़ डॉलर का एक बंकर है.

पुतिन के लिए स्पेशल सिक्योरिटी वाला बंकर

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भी गेलेंदज़िक के पास स्थित ब्लैक सी पैलेस के नीचे लगभग 1.3 अरब डॉलर का एक सीक्रेट शेल्टर है. यह शेल्टर जमीन के 160 फीट फीट नीचे है और इसमें ब्लास्ट को झेलने के लिए डिज़ाइन की गई 15 इंच मोटी कंक्रीट की दीवारों वाली सुरंग है.

