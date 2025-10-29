रिसोर्ट, रियल एस्टेट नहीं... इस चीज से हर महीने अरबों कमाता है ट्रंप का परिवार!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप अपने पारिवारिक काम से दुबई में थे. इस साल मई में वह एक क्रिप्टोकरेंसी सम्मेलन में शामिल होने गए थे. इस मीटिंग में एक चीनी व्यवसायी भी शामिल हुआ था. वह शख्स क्रिप्टो करंसी के कारोबार से जुड़ा हुआ था. बाद में पता चला कि वह चीनी व्यवसायी ट्रंप परिवार के क्रिप्टो बिजनेस में अहम भागीदार है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप फैमिली को रियल स्टेट और होटल व रिसोर्ट के बिजनेस के बराबर क्रिप्टो बिजनेस से भी काफी आमदनी होती है. जानते हैं ट्रंप परिवार का क्रिप्टो करंसी बिजनेस कैसे फल-फूल रहा है.

कैसे क्रिप्टो से कमाई कर रहा ट्रंप का परिवार

ऊपर दुबई में हुई जिस मीटिंग का जिक्र किया गया, उससे जुड़े एक व्यक्ति के अनुसार, ट्रंप परिवार का क्रिप्टो बिजनेस, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की संस्था से संचालित होता है. इस ऑर्गनाइजेशन ने कम से कम 2 करोड़ डॉलर के गवर्नेंस टोकन खरीदे और उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें, जिसके बारे में एरिक ट्रंप ने भविष्यवाणी की थी कि वह जल्द ही अमेरिका में फाइनेंस के भविष्य का प्रतीक बन जाएगा.

उस शख्स के मुताबिक, जब एरिक ट्रंप ने अमेरिका में क्रिप्टो को फाइनेंस का भविष्य वाली बात कही थी, उस समय, वर्ल्ड लिबर्टी एक नया-नया व्यवसाय था. उसने अभी तक क्रिप्टोकरेंसी-आधारित वो वित्तीय प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनाया था जिसका वादा उसने सितंबर 2024 में लॉन्च होने के बाद किया था. अब ट्रंप परिवार की यह कोशिश कामयाब होती दिख रही है.

एक साल में ट्रंप फैमिली के रेवेन्यू में हुई बेतहाशा वृद्धि

अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक खुलासों, संपत्ति रिकॉर्ड, अदालती मामलों में जारी वित्तीय रिकॉर्ड, क्रिप्टो व्यापार जानकारी और अन्य स्रोतों पर आधारित रॉयटर्स की गणना के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में, ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन की आय 51 मिलियन डॉलर थी. इसमें ट्रंप परिवार के रिसॉर्ट्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो व्यापार और अन्य बिजनेस शामिल थे. इसमें से ट्रंप फैमिली को क्रिप्टो से सिर्फ 579 हजार डॉलर की कमाई हुई थी.

17 गुना ज्यादा हुई है इस साल कमाई

इस साल यानी 2025 की पहली छमाही में ट्रंप परिवार की कमाई पिछले साल से 17 गुना बढ़कर 864 मिलियन डॉलर हो गई. पहली छमाही के कुल रेवेन्यू में से, 802 मिलियन डॉलर यानी 90% से अधिक आय ट्रम्प के क्रिप्टो उपक्रमों से आया. इसमें वर्ल्ड लिबर्टी टोकन की बिक्री भी शामिल है. वह 864 मिलियन डॉलर का भुगतान वास्तविक आय दर्शाता है जो ट्रम्प परिवार के खजाने में मुफ़्त और स्पष्ट रूप से प्रवाहित होने वाली नकदी है.

सिर्फ क्रिप्टो व्यापार से 802 मिलियन डॉलर की ट्रंप फैमिली को कमाई हुई है. यानी एक साल में क्रिप्टो करंसी से आमदनी कई गुना बढ़ चुकी है. इससे साफ पता चलता है कि ट्रंप परिवार का क्रिप्टो व्यवापार कैसे बड़ा हो रहा है. क्योंकि 2025 की पहली छमाई में ट्रंप की कमाई में बेतहाशा वृद्धि देखी गई.

ट्रंप फैमिली ने क्रिप्टो करंसी की बिक्री से 80 करोड़ डॉलर कमाए

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार ने अकेले 2025 की पहली छमाही में क्रिप्टो परिसंपत्तियों की बिक्री से 80 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की कमाई की. दुबई मीटिंग में शामिल उस व्यक्ति ने बताया कि दुबई की उस छोटी सी सभा में मौजूद कुछ लोगों को एरिक ट्रम्प की टीम द्वारा वर्ल्ड लिबर्टी के लिए बताई गई तकनीक उतनी ठीक नहीं लगी थी.

26 जून को, एक्वा1 फ़ाउंडेशन नामक एक अज्ञात संस्था, जो खुद को संयुक्त अरब अमीरात का बताती है. उसने घोषणा की कि वह वर्ल्ड लिबर्टी से 10 करोड़ डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी टोकन खरीद रही है. यह उस समय तथाकथित WLFI टोकन की सबसे बड़ी ज्ञात खरीद थी.

क्रिप्टो बिजनेस में एक चीनी व्यवसायी है अहम सहयोगी

अब आते हैं ट्रंप परिवार के उस चीनी सहयोगी पर. दुबई में एरिक ट्रम्प से मिलने वाले चीनी व्यवसायी का नाम गुरेन "बॉबी" झोउ था, जो कई व्यवसायों में एग्जिक्यूटिव पदों पर कार्यरत हैं और ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी तथा लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आव्रजन मामले में दायर एक दस्तावेज के अनुसार, ब्रिटेन में धन शोधन के लिए उसकी जांच चल रही है.

झोउ ने रॉयटर्स के इस लेख पर टिप्पणी के अनुरोधों का सीधे जवाब नहीं दिया. रॉयटर्स को ईमेल किए गए एक बयान में, खुद को एक्वा लैब्स इन्वेस्टमेंट एलएलसी कहने वाली एक संस्था ने कहा कि झोउ उसके सह-संस्थापक थे और खुद को एक्वा1 फाउंडेशन की अबू धाबी इकाई बताया था.

ट्रंप फैमिली से खरीदे कई कई करोड़ के टोकन

झोउ के बयान में कहा गया है कि वर्ल्ड लिबर्टी टोकन में एक्वा1 फाउंडेशन का निवेश एक व्यावसायिक निर्णय था जो स्केलेबल डिजिटल-एसेट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर इसके फोकस के अनुरूप था. झोउ का एक्वा1 फाउंडेशन से संबंध पहले कभी उजागर नहीं किया गया था.

एक्वा1 फाउंडेशन ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. न ही एरिक ट्रम्प ने. दुबई में हुई यह बैठक, जिसकी यहां पहली बार रिपोर्ट की गई है. राष्ट्रपति ट्रंप के दो बड़े बेटों - एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर - द्वारा अपने पिता के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के समय शुरू किए गए विश्वव्यापी निवेश रोड शो का एक पड़ाव मात्र थी.

क्रिप्टो का पैसा ट्रंप के दूसरे बिजनेस को बूस्ट कर रहा

यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में, वे वर्ल्ड लिबर्टी और अन्य उपक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं जो निवेशकों का पैसा ट्रंप परिवार के व्यवसायों, जिन्हें सामूहिक रूप से ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, में पहुंचाते हैं. ट्रम्प बंधुओं के प्रयासों को भारी सफलता मिली है.

रॉयटर्स के अनुमान के अनुसार, ट्रम्प परिवार की पहली छमाही की क्रिप्टो आय, उनके पारंपरिक व्यवसायों से होने वाली आय से कहीं कम थी – राष्ट्रपति के गोल्फ क्लबों और रिसॉर्ट्स से 3.3 करोड़ डॉलर और विदेशी रियल एस्टेट डेवलपर्स को उनके नाम का लाइसेंस देने से 2.3 करोड़ डॉलर.

ट्रम्प परिवार की आधी से ज़्यादा आय – 46.3 करोड़ डॉलर – सिर्फ़ वर्ल्ड लिबर्टी टोकन की बिक्री से आई. इसमें एक्वा1 की टोकन खरीद से 7.5 करोड़ डॉलर तक की आय भी शामिल है. अपनी वेबसाइट पर, वर्ल्ड लिबर्टी का कहना है कि ट्रम्प ऑर्गनाइज़ेशन की एक इकाई, वर्ल्ड लिबर्टी के साथ अपने सहयोग के ज़रिए टोकन बिक्री से 75% राजस्व प्राप्त करती है.

