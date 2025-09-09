scorecardresearch
 

Feedback

अंतरिक्ष से या फिर जमीन से... पृथ्वी पर इतना पानी कहां से आया? ये रहा जवाब

पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिक हमेशा से असमंजस में रहे हैं. जीवन के लिए जरूरी ये तरल पदार्थ केवल हमारे ही ग्रह पर पाया जाता है, इसलिए ये खास है, लेकिन ये सिर्फ हमारे ही ग्रह पर कहां से आया?

Advertisement
X
कहा जाता है कि पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड पानी लेकर आए हैं. (Photo: Pixabay)
कहा जाता है कि पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड पानी लेकर आए हैं. (Photo: Pixabay)

पृथ्वी का 71 प्रतिशत हिस्सा पानी है, हमारा शरीर पानी से बना है, हमें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है. लेकिन ये पृथ्वी पर आया कहां से? क्या इसे कोई एस्ट्रॉयड अपने साथ लेकर आया या ये पहले से यहां मौजूद था? तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीवन की ये सबसे जरूरी चीज आई कहां से है? धरती पर पानी के आने को लेकर दो मुख्य थ्योरीज़ हैं. चलिए समझते हैं-

धरती पर पहले से पानी मौजूद था
पहली थ्योरी कहती है कि साढ़े 400 करोड़ साल पहले धरती के बनने के दौरान ही यहां पर पहले से पानी था. उस समय धरती की मैंटल लेयर में मौजूद चट्टानों में ही पानी था. शुरुआत में धरती बहुत ज्यादा गर्म थी, अगर ऐसा है भी तो इतनी गर्मी से पानी भाप में बदल जाना चाहिए. तापमान 2 हजार डिग्री से भी ज्यादा पहुंच चुका था.

इस थ्योरी के अनुसार, ज्वालामुखी फटने से ये पानी चट्टानों से निकलकर, भाप बनकर वायुमंडल (एट्मॉस्फियर) में पहुंचा और बाद में बारिश के रूप में धरती की सतह पर गिरा. विशेषज्ञों का अनुमान है कि धरती के अंदर की चट्टानों में महासागरों के मुकाबले 18 गुना ज्यादा पानी है.

सम्बंधित ख़बरें

Second Amendment अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने और अपनी सुरक्षा का अधिकार देता है. ( Photo: AI Generated)
'यह घर Second Amendment से सुरक्षित है', क्या है इसका मतलब? 
Ukraine underground school
यूक्रेन में सालों से स्कूल नहीं गए बच्चे... अब जमीन के कई फीट नीचे बनाए जा रहे हैं ऐसे स्पेशल स्कूल! 
Viral famous Indian Teachers in Social media
खान सर, विकास दिव्यकीर्ति.. सोशल मीडिया पर छा गए ये टीचर्स, तगड़ी है फैन फॉलोइंग 
Future of education with AI
कैसे AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म अब बच्चों के नए शिक्षक बन रहे हैं? 
NIRF ranking 2025 top engineering colleges
NIRF Ranking: ये हैं देश के टॉप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल के कॉलेज... सरकार ने जारी की लिस्ट 

एस्ट्रॉयड के टकराने से आया पानी
एक दूसरी थ्योरी कहती है कि एस्ट्रॉयड्स बाहर से अपने साथ यहां पानी लेकर आए हैं. जब लेट हेवी बोम्बार्डमेंट के दौरान ये पृथ्वी से लगातार टकरा रहे थे, तब वो सतह पर पानी छोड़ गए. वैज्ञानिकों ने जुपीटर और मार्स के आसपास कोन्ड्राइट नाम के बर्फीले मीटियोराइट खोजे हैं, जिनके मिनरल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं. वहीं र्यूगू नाम के एक एस्टॉयड़ में धरती पर पाया जाने वाला पानी भी मिला है.

Advertisement

तो हो सकता है कि धरती पर पानी एस्ट्रॉयड और कॉमेट के कारण आया हो. लेकिन पृथ्वी की चट्टानों में जो पानी है, वो एनस्टाटाइट नाम के एक दूसरे मिनरल से बनता है, जिसमें हल्के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, और वैज्ञानिकों कै मानना है कि पृथ्वी से इतने सारे एनस्टाटाइट वाले एस्ट्रॉयड एकसाथ टकराना असंभव है जो हमें इतनी ज्यादा मात्रा में पानी दे जाएं. इसलिए पृथ्वी पर पानी असल में कैसे आया ये अब भी स्पष्ट नही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement