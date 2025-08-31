2 साल 10 महीने के जूड ने दिए 76 सवालों के जवाब, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एयर चीफ मार्शल प्रभावित

शिलांग (मेघालय) के एक स्टूडेंट जूड मेनार्ड खिरिएम ने सबसे कम उम्र में सवालों के जवाब देने का रिकॉर्ड बनाया है. एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह हाल ही में तीन साल के जीनियस जूड मेनार्ड खैरीम से मिले. यह बच्चा अपनी छोटी उम्र में ही बड़ा रिकॉर्ड बनाकर चर्चा में है. जूड वर्तमान में अपर शिलांग स्थित एयर फोर्स स्कूल में पढ़ाई कर रहा है.

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग परफॉर्मेंस

28 जनवरी 2025 को, जूड ने सिर्फ 2 साल, 10 महीने और 2 दिन की उम्र में इतिहास रच दिया.

उसने महज़ 14 मिनट 43 सेकंड में 76 सवालों के सही जवाब दिए. यह रिकॉर्ड उसे सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देने वाला बच्चा बनाता है.

पढ़ाई और रुचि

जूड ने 1 अप्रैल 2025 को एयर फ़ोर्स स्कूल, अपर शिलांग में एडमिशन लिया. उसे खासतौर पर सौरमंडल और अंतरिक्ष (Solar System & Space) से जुड़े विषयों में गहरी दिलचस्पी है. इतनी छोटी उम्र में इतनी जानकारी होना सबके लिए हैरानी और प्रेरणा का विषय है.

क्यों खास है जूड की उपलब्धि?

इतनी कम उम्र में इस तरह का प्रदर्शन बेहद दुर्लभ है. यह बच्चों की सीखने की क्षमता और जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है. जूड आज पूरे देश के नन्हे बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया है.

