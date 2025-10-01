scorecardresearch
 

क्यों भेड़ वाले इस स्वेटर को मोटे दाम में खरीदते हैं लोग? क्या है इसकी कहानी

प्रिंसेस डायना का 'ब्लैक शीप स्वेटर’ साल 2023 में 12 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था. इसे उन्होंने दो बार पहना था.

पत्रकारों के अनुसार यह पैटर्न शाही परिवार में प्रिंसेस डायना की अलग छवि को दर्शाता है.(फोटो-ITG)
ब्रिटेन के शाही परिवार की सबसे मशहूर सदस्य रहीं प्रिंसेस डायना अपने फैशन और खूबसूरती के लिए दुनियाभर में जानी जाती थी. उनके पहने हुए कपड़े कई प्रदर्शनियों और नीलामियों का हिस्सा रहे हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक खास स्वेटर के बारे में जो उन्हें बहुत पसंद था.

प्रिंसेस डायना का पहना एक 'ब्लैक शीप स्वेटर’ 14 सितंबर 2023 को 1.4 मिलियन डॉलर (अब 12 करोड़ रुपए) में नीलाम हुआ. यह नीलामी न्यू यॉर्क के सोथबी ऑक्शन हाउस ने करवाई. इस स्वेटर में ऐसा क्या खास था, चलिए समझते हैं.

सगाई के बाद पहली बार पहना था

जून 1981 में, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से सगाई करने के 4 महीने बाद (तब) लेडी डायना एक पोलो मैच देखने गईं, जिसमें चार्ल्स खेल रहे थे. 19 साल की डायना के लाल रंग के स्वेटर पर छोटी-छोटी सफेद भेड़ों के बीच एक काली भेड़ की आकृति बनी थी और इस स्वेटर ने फोटोग्राफर्स का ध्यान अपनी और खींचा. अगले दिन ये तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर छप गई.

ब्रांड अचानक हो गया मशहूर

जिस ब्रांड ‘वॉर्म एंड वंडरफुल’ ने यह स्वेटर बुना था, वह दो साल पहले ही शुरू हुआ था. लेकिन, स्वेटर में प्रिंसेस डायना की वायरल होती तस्वीरों ने उसे एक छोटे-से उद्योग से एक बड़े बिजनेस के रूप में स्थापित कर दिया. ब्रांड के को-फाउंडर सैली मुइर बताते हैं कि उनकी सेल्स अचानक बढ़ गईं और उन्हें न्यू यॉर्क फैशन वीक में शो करने के न्योते मिलने लगे. कईं लडकियां बिल्कुल प्रिंसेस डायना जैसे स्वेटर की डिमांड करने लगीं.

डायना के पास था एक और ऐसा स्वेटर

उस पोलो मैच के कुछ हफ्तों बाद ब्रांड के फाउंडर्स जोआना ओसबोर्न और मुइर के पास बकिंघम पैलेस से एक चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि वह स्वेटर उधड गया है. प्रिंसेस डायना को वो बहुत पसंद है, इसलिए क्या किसी तरह उसे ठीक किया जा सकता है.

स्वेटर की जांच करने पर उसका कफ उधडा हुआ मिला. जोआना और मुइर ने उसके बदले वैसा नया स्वेटर भेजने का फैसला किया. वो कहते हैं कि नई डिजाइन में काली भेड़ किसी और जगह पर थी, लेकिन इसपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. प्रिंसेस डायना ने वह स्वेटर साल 1983 में दोबारा पहना.

इस बीच वो ओरिजनल स्वेटर को स्टोरेज में रखकर भूल गए. उम्हें लगा कि शायद सामान शिफ्ट करने के दौरान वह कहीं खो गया है.

42 साल बाद मिला ओरिजनल स्वेटर

लेकिन, 42 साल बाद जोआना को अपने घर की सफाई के दौरान छत पर पड़े पुराने खिलौनों, फैब्रिक के सैंपल और अपने ब्रांड ‘वॉर्म एंड वंडरफुल’ (अब रोइंग ब्लेजर्स) के लिए बनाए डिजाइनों के बीच वही स्वेटर मिला. उन्होनें तुरंत मुइर को फोन कर इसकी जानकारी दी.

इतने सालों बाद भी स्वेटर का बचना एक चमत्कार था. दोनों ने इसे सोथबी को सौंपने का फैसला किया.

सोथबी की फैशन एंड एक्सेसरीज की ग्लोबल हेड सिंथिया हॉल्टन ने एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्वेटर की गहन जांच की. इसके बाद जोआना और सोथवी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें इसकी प्रदर्शनी लगाने की बात तय हुई. इसे पहली फ़ैशन आइकन सेल में बकिंघम पैलेस की उसी चिट्ठी के साथ नीलामी के लिए रखा गया.

पॉप कल्चर में लोकप्रियता

आज भी यह स्वेटर पॉप कल्चर में काफी लोकप्रिय है. ब्रिटेन के शाही परिवार पर बनी नेटफ्लिक्स सीरीज “द क्राउन’ के चौथे सीजन में प्रिंसेस डायना का किरदार निभाने वाली एम्मा कोरिन ने इसकी रेप्लिका पहनी थी. साल 1985 में बनी इसकी एक रेप्लिका विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की परमानेंट कलेक्शन में भी मौजूद है. रोइंग ब्लेजर्स ब्रांड ने यही डिजाइन महिलाओं और पुरुषों भी जारी की है.

लोगों ने निकाले अलग-अलग मतलब

उस दौरान इसपर लिखने वालों के अनुसार कई सफ़ेद भेड़ों के बीच एक काली भेड़ के पैटर्न से डायना ने चुटकी ली थी कि किस तरह वे खुद को शाही परिवार में एक अलग व्यक्ति के रूप में देखती हैं.

लेकिन लेखिका और फ़ैशन इतिहासकार एलेरी लिन ऐसा नही मानतीं. वे कहती हैं कि डायना ने ऐसा कुछ नही सोचा होगा. उन्होंने मजाक में इसे पहना होगा. उन्हें उस समय अपने फैशन के प्रभाव का अंदाजा नहीं था. लिन के अनुसार यह 80 के दशक में एक क्लासिक अपर क्लास या अपर-मिडल क्लास ब्रिटिश लुक था.

ग्लासगो यूनिवर्सिटी की फ़ैशन इतिहासकार सैली टकेट भी इससे सहमती जताते हुए कहती हैं कि उस दौरान बुने जा रहे स्वेटरों में वाइब्रेंट रंगों और बोल्ड स्टेटमेंट्स चलन में थे.

प्रिंसेस डायना का ट्विस्टेड फैशन

प्रिंसेस डायना अक्सर थोड़े-बहुत ट्विस्ट के साथ या कुछ अलग तरह के कपड़े पहनती थीं- एक हाथ में काला और एक हाथ में लाल ईवनिंग ग्लव, टक्सीडो ट्राउज़र सूट, पैटर्न वाली टाइट्स या शाही प्रोटोकॉल के दौरान केवल शोक और अंतिम संस्कार में पहना जाने वाला काला रंग.

साल 1996 में प्रिंस चार्ल्स से अलग होने के बाद प्रिंसेस डायना का फैशन और बोल्ड होता गया. इसे "डायना: हर फैशन स्टोरी" प्रदर्शनी में अच्छी तरह से दर्शाया गया है. बता दें कि अभी भी इस डिजाइन के स्वेटर काफी ज्यादा बेचे जाते हैं और लोग इस हिस्ट्री की वजह से इसे मोटे दामों में खरीदते हैं.

