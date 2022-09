पिज्जा के ऊपर लगे व्हाइट स्टैंड का नाम क्या है? क्यों होता है इसका इस्तेमाल

What is Pizza Stand Called and Why it is used: पिज्जा खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पिज्जा के शौकीन होते हैं. पिज्जा की टॉपिंग्स से लेकर मेल्टेड चीज़ और ऑरिगैनो तक अधिकतर लोगों को पसंद होता है. लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि पिज्जा बॉक्स को जब हम खोलते हैं तो उसके ऊपर एक व्हाइट स्टैंड लगा होता है? क्या आप जानते हैं इन व्हाइट स्टैंड को किसने और क्यों बनाया? क्यों इसे पिज्जा के ऊपर लगाते हैं?

कई लोगों को लगता है कि पिज्जा के ऊपर ये व्हाइट स्टैंड पिज्जा की अलग-अलग स्लाइस को एक साथ रखने के लिए लगाया जाता है. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बता दें कि आप गलत हैं. इस स्टैंड का प्रयोग पिज्जा की स्लाइस को साथ रखने के लिए नहीं होता. आइए जानते हैं क्यों होता है इसका प्रयोग.

पिज्जा सेवर है ऑफिशियल नाम

पिज्जा के ऊपर लगे व्हाइट स्टैंड का ऑफिशियल नाम पिज्जा सेवर है. हालांकि, इसे और भी कई नामों से जाना जाता है- जैसे की बॉक्स टेंट, पिज्जा टेबल या पिज्जा ट्राइपॉड. इसका अविष्कार कार्मेला विटाले (Carmela Vitale) ने किया था. दरअसल इस स्टैंड का मकसद होता है कि बॉक्स में बंद पिज्जा को बॉक्स के ढ़क्कन से बचाया जा सके.

What is Pizza Stand Called

इसलिए होता है इस्तेमाल

पिज्जा सेवर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि बॉक्स के अंदर रखा पिज्जा ढ़क्कन के टच में न आए. पिज्जा के बॉक्स को गर्म-गर्म ही बंद किया जाता है. इससे कई बार पिज्जा बॉक्स का ढ़क्कन सॉगी हो जाता है और नीचे की तरफ लटकने लगता है. ऐसे में पिज्जा और ढ़क्कन आपस में टच न करें, इसलिए पिज्जा सेवर लगाया जाता है.

इसके अलावा जब आप पिज्जा घर पर डिलीवर कराते होंगे तो देखा होगा कि एक ही व्यक्ति बैग में कई दूसरे ऑर्डर के साथ आपका पिज्जा लेकर आता है. उसके बैग में कई सारे बॉक्स होते हैं. ऐसे में दवाब पड़ने पर पिज्जा बॉक्स का ढ़क्कन पिज्जा को टच न करे, इसलिए ये सेवर इस्तेमाल किया जाता है. अगर इसके बिना आपके पास पिज्जा आएगा तो हो सकता है कि ढक्कन पिज्जा को टच करे और उसकी टॉपिंग्स ढक्कन में चिपक जाएं.