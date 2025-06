One Nation-One Time: भारतीय मानक समय पर चलेंगी सभी घड़ियां, सरकार का ये है प्लान

आज के दौर में पूरी दुनिया का समयचक्र यानी टाइमजोन जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से ही मैच किया जाता है. लेकिन अब भारत में जल्द ही इंडियन टाइम स्टैंडर्ड (IST) के अनुसार घड़ियां चलेंगी.

The government has decided to make mandatory the use of Indian Standard Time (Image: Meta AI)