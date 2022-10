Internet Day 2022: हैप्पी बर्थडे इंटरनेट! क्या आप जानते हैं इंटरनेट से जुड़ी ये खास बातें

International Internet Day 2022: हर साल 29 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस (International Internet Day) मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य पूरी दुनिया को जोड़ने वाली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के योगदान को पहचानना है. आधुनिक दौर में इंटरनेट किसी चमत्कार से कम नहीं है. वैश्विक प्रगति में इसका योगदान असीमित है. इसलिए हमारे जीवन में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है.

भारत सरकार की बड़ी पहल डिजिटल इंडिया के तहत देश की जनता को सीधे सरकारी विभागों से जोड़ा जा रहा है. बिना कागज के और तुरंत सरकारी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए इंटरनेट को सबसे बड़ा आधार मानना गलत नहीं होगा. इंटरनेट के माध्यम से ही देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लोग जरूरी सुविधाओं का फायदा उठा पा रहे हैं. कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडी छात्रों के लिए वरदान साबित हुई है. वहीं ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा ने लोगों का काम बेहद आसान बना दिया है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, आज, दुनिया की 63% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है जिसमें सबसे ज्यादा यूजर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन के हैं. चीन में सबसे ज्यादा 1,020 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. वहीं इस लिस्ट भारत 658 मिलियन यूजर्स के साथ दूसरे नंबर पर है. यूएस तीसरे (307.2 मिलियन) और इंडोनेशिया चौथे (204.7 मिलियन) नंबर पर है. इस लिस्ट में ब्राजील, रूस और जापान क्रमश: पांचवे, छठे और सातवें नंबर पर है.

इंटरनेशनल इंटरनेट डे का इतिहास

पहली बार 29 अक्टूबर 2005 को इंटनेशनल इंटरनेट डे मनाया गया था. क्योंकि साल 1969 में इस तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में पहली बार एक कंप्यूटर से पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज दूसरे कंप्यूटर पर भेजा गया था. हालांकि, इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में सरकारी शोधकर्ताओं के लिए जानकारी शेयर करने के तरीके के रूप में हुई थी.

इंटरनेट का इतिहास

सबसे पहले ‘Vinton Gray Cerf‘ और ‘Bob Kanh‘ अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने TCP/IP विकसित किया था. इससे ARPANET को उस इंटरनेट के रूप में विकसित होने में मदद मिली जिसका हम आज इस्तेमाल करते हैं. 'इंटरनेट' शब्द के पहले लिखित इस्तेमाल का श्रेय विंट सेर्फ़ को दिया जाता है. इंटरनेट की शुरुआत 29 अक्टूबर 1969 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी. सोवियत संघ के स्पुतनिक सेटेलाइट के प्रक्षेपण ने अमेरिकी रक्षा विभाग को उन तरीकों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जो परमाणु हमले के बाद भी सूचना का प्रसार कर सकते हैं. तब ARPANET (एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क) नाम का नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसे अब हम इंटरनेट के रूप में जानते हैं.

क्या आप जानते हैं इंटरनेट से जुड़े इन सवालों के जवाब? (सही जवाब आखिर में देख सकते हैं)



सवाल-1 इंटरनेट का पूरा नाम क्या है?

a.इंटरकांटिनेंटल नेटवर्क

b. इंटरनेशनल नेटवर्क

c. इंटरनल नेटवर्क

d. इंटरकॉम नेटवर्क

सवाल-2 भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई?

a. 15 अगस्त, 1995

b. 12 जुलाई, 1991

c. 3 दिसम्बर, 1999

d. 8 सितम्बर, 1985

सवाल-3 W.W.W किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है?

a.FTP

b. IP

c. MTP

d. HTTP

सवाल-4 इंटरनेट के क्षेत्र में '.org' का क्या मतलब है?

a.शिक्षा

b. संगठन

c. सूचना

d. व्यावसायिक

सवाल-5: भारत की किस राजनीति पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था?

a.समाजवादी पार्टी

b. जनता पार्टी

c. अंतरराष्ट्रीय जनता दल

d. भारतीय जनता पार्टी

सवाल-6: भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी?

a.बिहार

b. उत्तर प्रदेश

c. सिक्किम

d. झारखण्ड

सवाल-7: HTTP का प्रयोग कहां होता है?

a.वर्कशीट

b. वेब पेज

c. बैकबोन

d. वर्कबुक

सवाल-8: '.com' का क्या मतलब है?

a.व्यक्तिगत

b. कला

c. व्यापारिक संस्था

d. सुचना

सवाल-9: इंटरनेट से सम्बन्धित FTP का फुल फॉर्म क्या है?

a.File Transfer Problem

b. File Transfer Perfect

c. File Transfer Protocol

d. File Transfer Passing

सवाल-10: भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है?

a.VSNL के द्वारा

b. MTNL के द्वारा

c. VSNL और MTNL के द्वारा

d. WLL के द्वारा

सही जवाब: 1 - b. इंटरनेशनल नेटवर्क, 2 - a.15 अगस्त, 1995, 3- d. HTTP, 4- b. संगठन (organization), 5- d. भारतीय जनता पार्टी, 6- c. सिक्किम, 7- b. वेबपेज, 8- c. व्यापारिक संस्था (.com का क्या मतलब commercial है.), 9- c. File Transfer Protocol, 10- c. VSNL और MTNL के द्वारा