50km तक सिर्फ तबाही.. लाखों लोगों की जा सकती है जान, कराची या इस्लामाबाद में फट जाए परमाणु बम तो क्या होगा?

How much destruction can a nuclear bomb cause? भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को नष्ट कर नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया है. पहलगाम हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है. इस बीच अब चर्चा होने लगी है कि अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद या कराची में परमाणु हमला हो जाए तो इसके इफेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं. आइए जानते हैं.

पाकिस्तान में परमाणु बम फट जाए तो क्या होगा?

इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर परमाणु हमला होता है तो स्थिति कैसी होगी और तबाही किस तरह की हो सकती है. रिपोर्ट में बताया गया कि अगर मजबूत परमाणु बम फटता है, तो 100 सूरज जितनी चमक होगी. जहां परमाणु बम ब्लास्ट होगा, वहां से 50 किलोमीटर तक के दायरे में लोग अंधे भी हो सकते हैं. तेज रोशनी के साथ-साथ तापमान भी दस लाख डिग्री तक पहुंच सकता है, इससे लोग और कई इमारतें भस्म हो सकती हैं.

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि, हवाएं इतनी तेज चलेंगी कि 10 किलोमीटर तक सभी इमारतें, पेड़ या अन्य कोई भी चीज नहीं बचेगी, सबकुछ बर्बाद हो जाएगा. इस तूफान में आग की लपटें होंगी, जिससे धरती पूरी तरह गर्म हो जाएगी. पेड़-पौधे सूखकर मर जाएंगे, यहां तक कि स्टील और कांच भी पिघलने लगेगा. आसमान में एक विशाल बादल बनेगा, जिसमें रेडियोएक्टिव कण 100 किमी तक फैलकर घातक रेडिएशन फैलाएंगे.

Nuclear Bomb Blast (Representational Image: Getty)

मक्खन की तरह पिघल जाएगा स्टील

ब्लास्ट के पहले घंटे में करीब 2 लाख लोग मर सकते हैं और महीनों बाद 1 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होंगे. जहां परमाणु बम फटेगा वो जगह, एक विशाल कब्रिस्तान बन जाएगी. अधिकांश ऊंची इमारतों को थामे रखने वाले विशाल स्टील के खंबे मक्खन की तरह पिघल जाएंगे और रेत इतनी गर्म हो जाएगी कि वह पॉपकॉर्न की तरह फटने लगेगी. विस्फोट के आसपास के लोगों को तेज जलन महसूस होगी.

भारत का पाकिस्तान के आर्मी कैंट पर ड्रोन अटैक

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा आर्मी कैंट पर भारत ने ड्रोन अटैक किया है. यह अटैक आज सुबह (9 मई 2025) ही किया गया, जिसकी पुष्टि की गई है. पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है. इससे पहले बीती रात बीएसएफ ने सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया. पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे सात घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया. ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे हैं.

बीती रात भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की कोशिशों को पस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के सात आतंकियों को मार गिराया. पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की यह कोशिश उस समय की गई, जब भारत ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और अन्य जगह पर सेना के प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान की सेना के हमले की कोशिशों को नाकाम कर दिया.