दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को कितना बोनस मिलता है

रेलवे कर्मचारियों को इस बार 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिया गया है, जिसमें हर कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 मिले हैं. तो चलिए जानते हैं इस बार दशहरे पर कर्मचारियों को कितना फायदा हुआ है.

GST विभाग में बोनस सिर्फ क्लेरिकल ग्रेड के कर्मचारियों को मिलता है, सीनियर ग्रेड को नहीं. (Photo: Unsplash)
दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है. लाखों सरकारी कर्मचारियों की दिवाली इस बार काफी खुशहाल होने वाली है क्योंकि दिवाली से पहले ही सरकार ने बोनस और महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान कर दिया है. यानी त्योहार के मौके पर आप अपने परिवार के साथ जमकर खरीदारी कर सकते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस साल दिवाली के मौके पर किसको मिलेगा कितना बोनस.

केंद्रीय कर्मचारियों को मिला डबल बोनस
इस साल सरकार ने कर्मचारियों को दोहरी खुशी दी है. एक तरफ बोनस का ऐलान हुआ है तो दूसरी तरफ महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इस बार सरकार ने महंगाई भत्ता (DA)औ महंगाई राहत ( DR)में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. अब डीए का रेट 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो गया है. सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी यानी की अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर जुड़कर आएगा. इसके पहले भी सरकार की तरफ से मार्च में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. 

क्यों बढ़ता है सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA)?
अक्सर आप सुनते होंगे कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA)को बढ़ा दिया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह DA आखिर होता क्या है और सरकार इसे क्यों बढ़ाती है? आपको बता दें कि महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक फिक्स हिस्सा होता है.

यह एक तरह की आर्थिक मदद है, जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को देती है, ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में उनके जीवन में किसी तरह की समस्या न हो.  जैसे-जैसे बाजार में चीजों के दाम बढ़ते हैं, आपकी पर्चेजिंग पावर कम हो जाती है. इसी कमी को दूर करने और आपकी सैलरी को महंगाई के असर से बचाने के लिए सरकार भत्ता देती है, ताकि आपकी लाइफ टेंशन फ्री चल सके. 

रेलवे कर्मचारियों को इतना मिला बोनस
केंद्र सरकार के ग्रुप 'C' और नॉन-गजेटेड ग्रुप 'B' के कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस  देने का ऐलान किया गया है. 29 सितंबर को बोनस का ऐलान किया गया था. रेलवे कर्मचारियों के लिए तो इस बार बंपर लॉटरी लगी है. सरकार ने उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी है. इसके तहत दशहरा के मौके पर हर योग्य रेलवे कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 तक मिले हैं. इसका फायदा लगभग 11 लाख नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर और अन्य स्टाफ भी शामिल हैं.

महंगाई भत्ता हुआ 55% से बढ़कर 58%
सिर्फ बोनस ही नहीं, सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी 3% की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो उसकी मासिक सैलरी में ₹540 की बढ़ोतरी होगी और अक्टूबर की सैलरी के साथ ₹1,620 का एरियर भी आएगा.

GST डिपार्टमेंट में इतना मिलता है बोनस
GST डिपार्टमेंट में काम करने वाले सीनियर अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि दिवाली बोनस सीनियर ग्रेड के लोगों के लिए नहीं होता है. ये सिर्फ फोर्थ रैंक ( Clerical job) वालों को दिया जाता है. दशहरा/ दिवाली के मौके पर सिर्फ फोर्ड रैंक के कर्मचारी को बेसिक सैलरी बोनस के तौर पर दी जाती है. 

दशहरा के मौके पर दिया गया बोनस
बिहार दानापुर डिवीजन में काम कर रहीं क्लर्क आरती कुमारी ने बताया कि इस बार दशहरे के मौके पर सभी कर्मचारियों को बोनस दिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि स्टेशन मास्टर ( ग्रेड-ए की नौकरी) से लेकर डी-ग्रेड तक के सभी कर्मचारी को बोनस दिया गया है. इस बार हर कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 दिए गए है. उन्होंने आगे बताया कि जो कर्मचारी के जॉइंनिंग का एक साल नहीं हुआ है, वे बोनस के दायरे में नहीं आएंगे, मतलब साफ है कि बोनस का लाभ लेने के लिए आपकी नौकरी कम से कम एक साल पुरानी होनी चाहिए. 

सरकारी डॉक्टर को कितना मिलता है बोनस
सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक एंप्लॉयी ने बताया कि सरकारी अस्पताल में काम करने वाले JR (Junior Resident Doctor) को बोनस नहीं दिया जाता है. वहीं, सरकारी अप्ताल में काम करने वाली सभी नर्स को दिवाली बोनस दिए जाते हैं. उन्होंने आगे बताया कि इस बार सभी सरकारी अस्पताल में काम करने वाली सभी नर्स को बेसिक-पे के अनुसार बोनस दिया जाएगा. सिर्फ ESIC हॉस्पिटल में काम करने वालों को इस बार बोनस नहीं दिया जा रहा है. 

