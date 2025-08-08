15 अगस्त पर लाल किला जाना चाहते हैं? यहां जान लीजिए कैसे मिलेगी एंट्री

भारत आजादी का 79वां उत्सव यानी स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाने को तैयार है. 15 अगस्त को परंपरागत रूप से हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और देश की जनता को संबोधित करेंगे. वैसे तो आप हर साल टीवी पर स्वतंत्रता दिवस का लालकिले पर होने वाला कार्यक्रम देखते ही होंगे. लेकिन, अगर देश में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इस सेरेमनी को आप लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, आइए जानते हैं.

कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए केवल सरकारी अधिकारी या विशेष पास वाले लोग ही जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नही है. आप भी लाल किले पर जाकर स्वतंत्रता दिवस की परेड़ देख सकते हैं. इसके लिए आपको बस टिकट बुक करनी होगी.

भारत सरकार के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय ने सुगम टिकट बुकिंग के लिए दो आधिकारिक पोर्टल www.aamantran.mod.gov.in और e-invitations.mod.gov.in लांच किए हैं. इन दोनों ही पोर्टल्स पर 13 अगस्त से बुकिंग शुरू हो जाएगी. बुकिंग के दौरान फॉर्म में आपको वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी भी अपलोड करना होगा. इसके बाद आप टिकट खरीद सकते हैं.

टिकट की कीमत को तीन कैटेगरी में बांटा गया है- ₹20 (जनरल), ₹100 (स्टैंडर्ड) और ₹500 (प्रीमियम).

ई-टिकट में एक क्यूआर कोड और आपकी सीट की डिटेल्स होंगी. कार्यक्रम स्थल पर टिकट लाना अनिवार्य है.

सुरक्षा की दृष्टि से लगातार चेकिंग होगी. केवल वैध टिकट धारकों को ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा. एक टिकट एक व्यक्ति के लिए मान्य होगी. वेरिफिकेशन के लिए आईडी प्रूफ जैसे डिपार्टमेंट आईडी/ ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट लेकर जाएं.

आप 10 से 12 अगस्त के बीच वहां निर्धारित काउंटर या सरकारी ऑफिस से ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं. हालांकि ऑफलाइन टिकट सीमित संख्या में ही उपलब्ध होंगी.

किन बातों का ध्यान रखें?

आयोजन शुरू होने से एक घंटा पहले पहुंचें, जिससे सीट मिलने में परेशानी ना हो. एंट्री गेट सुबह 7 से 9 बजे तक खुले रहेंगे. सुबह ठीक 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा फहराएंगे. उस दिन के दिशा-निर्देश, ट्राफिक प्लान, पार्किंग और रूट मैप के लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.rashtraparv.mod.gov.in चेक करें. इसके अलावा समारोह परिसर में कौन-कौन सी चीजें ले जाना वर्जित है, इसकी जानकारी भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है.

लाल किला कैसे पहुंचे?

आप कार, टैक्सी या मेट्रो से समारोह स्थल तक पहुंच सकते हैं.

हालांकि टैक्सी को मेन कार पार्किंग स्थल से दूर एक अलग पार्किंग स्थल पर खड़ा करना होगा.

अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो निर्धारित रूट पर ही चलें और तय स्पॉट पर ही पार्किंग करें. नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से प्रशासन गाड़ी टो कर सकता है.

यहां पहुंचने के लिए आप मेट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन दोनों से ही लाल किले तक पैदल जाया जा सकता है. आयोजन को सुचारू बनाने के लिए और इस दौरान भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो सेवा को 15 अगस्त सुबह 4 बजे से संचालित किया जाएगा.

