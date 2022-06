मच्छरों की वजह से हुआ एयर कंडीशनर का अविष्कार! जानिए इसके पीछे की कहानी

Did You Know This: अगर गर्मी के मौसम की बात की जाए तो दो चीजों की बात जरूर होती है. एक मच्छरों की, दूसरी एयर कंडीशनर की. गर्मी के मौसम में मच्छरों की समस्या बहुत देखने को मिलती है. वहीं, गर्मी से निपटने के लिए AC ज्यादातर लोगों को चाहिए होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि एयर कंडीशनर का जन्म मच्छरों की वजह से हुआ था.

मच्छर कैसे बने AC के अविष्कार की वजह?

आप मानें या न मानें, लेकिन एयर कंडीशनर के अविष्कार के पीछे मच्छर बहुत बड़ी वजह हैं. 21वीं सदी में मच्छरों को कोई पसंद नहीं करता लेकिन 19वीं सदी में मच्छर और भी बड़ी समस्या थे. मच्छरों की वजह से लोग काफी परेशान थे. 19वीं सदी में मच्छरों की वजह से तरह-तरह की बीमारियां फैल रहीं थीं.

फ्लोरिडा के दलदली इलाकों में हालात ज्यादा खराब थे. इसी समस्या के चलते एक स्थानीय चिकित्सक और आविष्कारक डॉ. John Gorrie दलदलों को सुखाने का तरीका ढूंढ रहे थे. तभी, 1841 में उनके दिमाग में हवा को ठंडा करने का आइडिया आया. उनके दिमाग में आइडिया आया कि हवा को ठंडा करने से मच्छरों की समस्या को दूर किया जा सकता है.

इसके बाद डॉक्टर Gorrie ने जमी हुई झीलों से बर्फ की बाल्टियां मंगवाईं. उसके बाद उन बाल्टियों को फ्लोरिडा के अस्पतालों में पहुंचाया. डॉक्टर Gorrie का ये आइडिया काम तो आया लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आईं. इसके बाद Gorrie ने 1851 में एक एयर कंप्रेसर डिजाइन किया, जो पानी को जमाकर बर्फ बनाने का काम करता था. ऐसे ही एयर कंडीशनर के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ. इसके कुछ दशक बाद Willis Carrier ने बिजली से चलने वाले एयर कंडीशनर का अविष्कार किया.