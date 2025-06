खाना, रिफ्रेशमेंट, होटल में ठहराना... फ्लाइट रद्द या हो जाए देरी तो मिलती हैं कई सुविधाएं, जानें नियम

अगर आप भी ऐसे परेशान यात्रियों में शामिल हैं, जिनकी फ्लाइट रद्द हो गई है या आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो जान लीजिए कि DGCA और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत आपको कुछ अधिकार मिलते हैं. इनमें खाने-पीने की व्यवस्था, होटल में ठहरने की सुविधा, टिकट का रिफंड और कुछ मामलों में मुआवजा भी शामिल है.

People trying to take flights in India, whether Domestic or international, are facing a number of delays and disruptions in the last few days