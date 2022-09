शराब की बोतल पर लिखे Whisky और Whiskey का अंतर जानते हैं आप?

Did You Know: शराब की बोतल पर Whisky और Whiskey में क्या फर्क है? दरअसल, लिखने का तरीका उसके फ्लेवर और बनने की जगह तय कर सकता है. आइए जानते हैं Whisky और Whiskey लिखते समय हमें कौन सा शब्द कब इस्तेमाल करना चाहिए और क्या है इसकी वजह.

X

Difference between whisky and whiskey (Representational Image)