रेलवे ट्रैक पर क्यों पड़े होते हैं पत्थर? एक नहीं, तीन-तीन हैं कारण

Things To Know: रेलवे ट्रैक पर बिछे पत्थर तो हम सबने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? रेलवे ट्रैक पर बिछे पत्थर सुरक्षा के लिहाज से भी काफी जरूरी होते हैं. आइए जानते हैं कारण.

Why Do Railway Tracks Have Stones (Representational Image)