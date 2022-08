Use Of Escalators: जूते साफ करने के लिए नहीं होते एस्केलेटर के किनारे लगे ब्रश, इसलिए आते हैं काम

Did You Know about The use of Escalators Brush: आपने एस्‍केलेटर ब्रश पर अक्सर लोगों को जूते साफ करते देखा होगा. लेकिन ये ब्रेश जूते साफ करने के लिए नहीं होते बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए लगे होते हैं. आइए जानते हैं कैसे आपको बचाने के लिए होते हैं एस्‍केलेटर पर लगे ब्रश.

Did You Know Facts (Representational Image)