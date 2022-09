Corona बीयर को कैसे मिला यह नाम, नींबू से इसका क्या है कनेक्शन? जानिए पूरी कहानी

Corona Beer Name History: बीयर प्रेमियों के बीच कोरोना का कद किसी महानायक सरीखा है. यह मेक्सिकन ब्रांड अब एक कल्ट बन चुका है. कुछ दिलजले फैंस ने तो बीयर पीने वालों को दो वर्गों में बांट दिया है, एक कोरोना पीने वाले और दूसरे कोरोना न पीने वाले. मेक्सिको से पूरी दुनिया में पहुंची कोरोना बीयर को 'मोस्ट वैल्युबल बीयर ब्रांड' का तमगा भी हासिल हो चुका है. इसके स्वाद और स्वीकार्यता को लेकर बीयर प्रेमियों की राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इस बीयर ब्रांड का करीब एक सदी पुराना इतिहास है. गूगल बता रहा कि दुनिया में कहीं 28 सितंबर को 'नेशनल ड्रिंक बीयर डे' मनाया जा रहा है. ऐसे में कोरोना बीयर की चर्चा लाजिमी है.

कोरोना का मेक्सिकन कनेक्शन

जब चीन से निकली एक महमारी पूरी दुनिया में कहर ढा रही थी तो कुछ अफवाहों और मिलते-जुलते नाम की वजह से इस बीयर की बिक्री को काफी नुकसान पहुंचा. हालांकि, कोरोना महामारी और इस बीयर के नाम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. तो इसे कोरोना नाम कैसे मिला? यह क्यों इतनी मशहूर है? दरअसल, कोरोना बीयर को मेक्सिकन बीयर फैक्टरी सर्वेसेरिया मोदेलो (Cervecería Modelo) में तैयार किया जाता है, जिसका मालिकाना हक बेल्जियन कंपनी एबी इन्बेब (AB InBev) के पास है. 'लागर' की श्रेणी में आने वाली इस बीयर को पहली बार 1927 में मेक्सिको शहर के ग्रुपो मोडेलो ब्रूइरी में तैयार किया गया. जल्द ही यह बेहद मशहूर हो गई और 1933 तक अमेरिका में इंपोर्ट की जाने लगी. आज अमेरिका जनता की जुबान पर इसका स्वाद चढ़ चुका है और यूएस में यह सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाने वाली बीयर है. अमेरिका, भारत समेत 150 से ज्यादा देशों में इसे पसंद किया जाता है. बीयर प्रेमी मानते हैं कि इस बीयर का रंग और स्वाद दूसरों के मुकाबले बिलकुल अलग है. आज यह बीयर कई स्वाद और पैकेजिंग में उपलब्ध है लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर कोरोना एक्स्ट्रा (Corona Extra) है.

बिलकुल अलग क्यों है कोरोना की बोतल

अधिकतर कंपनियां अपनी बीयर को गहरे रंग की बोतल में पैक करती हैं. इसकी वैज्ञानिक वजह यह है कि कहीं धूप के संपर्क में आकर बोतल के अंदर बीयर में रासायनिक क्रियाएं होकर इसका मूल स्वाद न बिगड़ जाए. इस हकीकत को जानते हुए भी कोरोना कंपनी खास आकार की पारदर्शी बोतलों में अपनी बीयर बेचती है. उनका मकसद इस बीयर के स्वाभाविक चमकीले पीले रंग से ग्राहकों का ध्यान खींचना है. बोतल पर इसका लोगो भी सफेद बैकग्राउंड पर छपा होता है. यह डिजाइन और पैटर्न इतना अलग है कि लोग इसे सैकड़ों ब्रांड की भीड़ में अलग से पहचान सकते हैं.

कोरोना को कहां से मिला नाम और लोगो

मेक्सिको में एक कस्बा है प्यूरेटो वेलार्टा (Puerto Vallarta). कहते हैं कि यहां स्थित चर्च Cathedral of Our Lady of Guadalupe से ही इस ब्रांड का लोगो लिया गया है. जहां तक नाम का सवाल है, कोरोना का मेक्सिकन में मतलब क्राउन या ताज होता है. वो ताज जो लेडी ऑफ ग्वाडालूप (Lady of Guadalupe) के सिर पर सजा है. यानी कोरोना बीयर का नाम और लोगो, दोनों ही Cathedral of Our Lady of Guadalupe पर आधारित है. हालांकि, स्पेन में यह बीयर Coronita नाम से मिलती है. कोरोनिटा का मतलब है लिटिल क्राउन. दरअसल, स्पेन में 1907 से ही Coronas नाम की एक बीयर बेची जा रही है, इस वजह से यहां ब्रांड को अपने नाम में फेरबदल करना पड़ा.

कोरोना बीयर और नींबू का क्या है कनेक्शन

भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना बीयर की बोतल के मुंह पर नींबू की स्लाइस लगाकर परोसना बेहद आम है. ऐसा क्यों किया जाता है? इस सवाल के जवाब में अलग-अलग तरह के दावे और दलीलें हैं. एक तो यही कि नींबू का एसिड बोतल की ओपनिंग को कीटाणुमुक्त करने और मक्खियों को दूर रखने में मदद करता है. कहते हैं कि मेटल कैप की जंग कई बार बोतल के मुंह पर आ जाती है और उसकी अशुद्धियों को खत्म करने के लिए नींबू की स्लाइस इसमें लगाई जाती है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि नींबू इस बीयर के स्वाद को और बेहतर कर देता है. कुछ अन्य का कहना है कि ट्रांसपेरेंट बोतल होने की वजह से धूप के संपर्क में आकर बीयर की महक और स्वाद बदल जाती है, इसलिए इसमें नींबू मिलाकर इसे बेहतर किया जाता है.

लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बीयर की जननी मेक्सिको में इसे कोई नींबू के साथ नहीं पीता. फिलहाल कोरोना बीयर और नींबू के कॉम्बिनेशन के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है.