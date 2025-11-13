scorecardresearch
 

Feedback

Bihar Election Result Update: कौन से हैं वो वोट? कल जिनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी

बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुक्रवार को होनी है. क्या आप जानते हैं शुक्रवार को कुछ वोटों की गिनती नहीं की जाएगी.

Advertisement
X
bihar assembly election women turnout kingmaker
bihar assembly election women turnout kingmaker

बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, इसका फैसला कुछ ही घंटों के बाद होने वाला है. ऐसे में हर कोई चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वोटर्स भी हैं, जिनके वोटों की गिनती शुक्रवार को होने वाली काउंटिंग में नहीं की जाएगी. तो जानते हैं वो वोट कौनसे हैं, जिनकी गिनती नहीं की जाएगी. 

किन वोटों की नहीं होगी गिनती?

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, काउंटिंग में टेंडर वोट्स की गिनती नहीं की जाती है. टेंडर वोट, खास तरह के वोट होते हैं, जिन्हें सामान्य काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता है और उनकी गिनती नहीं होती है. कई बार कोर्ट के आदेश के बाद कुछ खास परिस्थितियों में इनकी गिनती की जाती है और इन्हें सिर्फ सील रखा जाता है. तो जानते हैं ये वोट कौन देता है और ये क्या होते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Chirag Paswan has demanded 40 seats for the upcoming Bihar elections (PTI)
बिहार चुनाव में बड़े-बड़े दावों के बीच चिराग पासवान फंस तो नहीं गए? 
rjd mlc sunil singh
'...तो बिहार को नेपाल बना देंगे', भड़काऊ बयान देकर फंसे RJD एमएलसी, FIR दर्ज 
Women Voters (File Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगी महिला वोटर्स, पुरुषों से 9% ज्यादा डाले वोट 
nitish kumar hand raised
JDU की BJP से ज्यादा सीटें आईं तो नीतीश कुमार की राजनीतिक सेहत पर क्या असर होगा 
nda government formation based on exit polls
'बिहार में NDA की ही सरकार बनेगी', बोले रामकृपाल यादव 

क्या होते हैं टेंडर वोट?

दरअसल, कई बार होता है कि वोटर जब मतदान केंद्र पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी ओर से पहले ही कोई और मतदान कर चुका है. ऐसे मामले में मतदाता को बैलेट पेपर पर मत डालने का अधिकार होता है- ये ही टेंडर वोट कहलाता है. यह विशेष बैलेट पेपर सीलबंद सुरक्षित रखे जाते हैं. इनकी गिनती नियमित तौर पर नहीं की जाती, लेकिन अगर टाई या मामूली अंतर की स्थिति बने, तो न्यायालय के निर्देश पर ये खोले जा सकते हैं.

Advertisement

चुनाव संचालन नियम, 1961 की धारा 49P कहती है कि अगर मतदाता यह देखता है कि उसके नाम से पहले ही वोट डल चुका है, तो वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सूचित कर सकता है. पहचान प्रमाणित होने पर उसे टेंडर वोट डालने की अनुमति दी जाती है. यह मत फिर सीलबंद बॉक्स में रखा जाता है और केवल अदालत के आदेश पर ही खोला जाता है.

कब होती है गिनती?

कुछ खास परिस्थितियों में कोर्ट की ओर से इन्हें गिनने का आदेश दिया जाता है. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2008 में, कांग्रेस के सी.पी. जोशी और भाजपा के कल्याण सिंह चौहान के बीच एक वोट का अंतर था. अदालत के निर्देश पर ही टेंडर वोट की गिनती कराई गई. कोर्ट का हस्तक्षेप न होता, तो ये मत गिने भी नहीं जाते. चुनाव संचालन नियम, 1961 की धारा 56 बताती है कि टेंडर वोट सामान्य गिनती में नहीं जोड़े जाते और ये सीलबंद ही रहते हैं. 

14 फीसदी हो जाए तो वापस होती है वोटिंग?

दरअसल, कई बार ये सूचना फैलाई जाती है कि अगर 14 फीसदी से ज्यादा टेंडर वोट हो तो दोबारा वोटिंग करवानी होती है. लेकिन चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, 14 फीसदी या उससे अधिक टेंडर वोट पड़ने पर पुनर्मतदान की कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement