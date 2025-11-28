ऐसा शहर... जहां एक ही बिल्डिंग में रहते हैं सारे लोग, जानें क्या है इसकी कहानी

अमेरिका में एक छोटा सा शहर है, जहां सिर्फ दो बड़े बिल्डिंग और कुछ फैसिलिटी सेंटर हैं. यहां एक दो नहीं बल्कि 15 हजार लोग रहते हैं और इनमें से एक बिल्डिंग में ही अधिकतर लोगों का घर है. यानी पूरा शहर एक ही बिल्डिंग में बसा हुआ है. यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई है. इस शहर का नाम है - व्हिटियर सिटी.

मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 36 साल की महिला जेमी लोन सात साल तक इस शहर में रही. अब उसने वहां की हैरान करने वाली कहानी शेयर की है. जेमी ने बताया कि व्हिटियर सिटी के बिल्डिंग में अपने पति के साथ रहती थी. ये इमारत 14 मंजिल की है जिसमें 150 फ्लैट के साथ हर सुविधा मौजूद है. लेकिन इसके पीछे की क्या हकीकत है चलिए जानते हैं.

एक छत के नीचे बसता है पूरा शहर

इस इमारत के अंदर किराने की दुकान से लेकर पोस्ट ऑफिस तक की पूरी सुविधा मौजूद है.जेमी लोन के मुताबिक जब अक्टूबर और मई के महीने में ये बंद होता है तो उन्हें खरीदारी करने के लिए एक घंटे की ड्राइव कर बगल के शहर में जाना होता जो बेहद जोखिम भरा है.

साल 1957 में बनी थी इमारत

जेमी ने बताया कि हमने इस जगह पर शिफ्ट होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह खूबसूरत होने के साथ-साथ काफी सस्ता भी है. इस इमारत को साल 1957 में अमेरिकी सेना के रहने के लिए बनाया गया था. यहां सिर्फ 15 हजार पाउंड में एक फ्लैट मिल गया था.

इन सुविधाओं से हैं युक्त

जेमी के मुताबिक, इस बिल्डिंग में छोटा सा स्टोर भी है. इसके अंदर एक स्कूल भी है. इस इमारत के सभी ब्लॉक और फैसिलिटी सेंटर्स एक सुरंग के जरिए जुड़े हुए हैं.

सुरंग के जरिए है रास्ता

इस शहर में बेहद भयानक बर्फीले तूफान भी आते हैं. इसका तापमान भी माइनस में भी चला जाता है. यही वजह है कि आने-जाने के लिए इन अंडरग्राउंड टनल का इस्तेमाल किया जाता है. बच्चे स्कूल जाने के लिए भी इस सुरंग का इस्तेमाल करते हैं. कहीं भी आने जाने के लिए इस बिल्डिंग से जुड़े अंडरग्राउंड टनल ही कम्युनिकेशन का एक जरिया है.

